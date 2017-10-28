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28 октября 2017
27 октября 2017
02:14  28 октября 2017 0

Собчак: «В графике работы — посидеть два часа у горшка ребенком»

Репортаж, как кандидат в президенты перевоплощается в глянцевого кумира мамочек и наоборот
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
Лекция Ксении Собчак
Своим обаянием Собчак буквально приворожила аудиториюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Визит Ксении Собчак в Екатеринбург был политическим — здесь потенциальный кандидат в президенты начинала свою предвыборную кампанию. Но изначально, до объявления похода Собчак в президенты, в уральской столице был запланирован более привычный для шоу-дивы тренинг по тайм-менеджемнту для молодых мам в зале отеля Hyatt Regency. Как кандидат в президенты перевоплотилась обратно в глянцевую звезду — в репортаже «URA.RU».

На мастер-класс «Тайм-менеджмент молодой мамы» пришло больше сотни молодых мам из Екатеринбурга. Практически все из обеспеченных семей — билет на мероприятие стоил 3500 рублей, за организацию отвечал фешенебельный велнес-клуб «Тихвинъ». В первую очередь женщин волновало, как именно Собчак удается совмещать роли матери, жены, журналиста и политика.

«Для меня она — пример успешной женщины. Я сама занимаюсь бизнесом и воспитываю ребенка, это очень непросто. Интерес был ее опыт» — отметила в беседе с «URA.RU» одна из участниц.

Лекция Ксении Собчак "Таймменеджмент молодой мамы". Екатеринбург
Девушки приходили на встречу с малышами
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С первых минут встречи Собчак призналась в том, что она — обычный человек. «До рождения ребенка мне казалось, что я на серьезных скоростях работаю. После темп жизни вырос в два раза. В сложнейший график, когда ты назначаешь встречи, сдаешь материалы в редакцию, смотришь график работы ресторана, встроились такие вещи, как посидеть у горшка с ребенком два часа, чтобы он спокойно покакакал. По телефону говоришь, что уже подъезжаешь, а у самой процесс, который нельзя убыстрить», — шутила Собчак.

Секрет же оказался прост — грамотное распределение приоритетов. Заодно Ксения поделилась семейной мудростью. «Надо работать, надо готовить, выглядеть нормально и заниматься ребенком. Поэтому единственный вариант — замена количества времени на его качество. Утренние часы я провожу только с сыном. К полудню уезжаю на работу. Конечно, у рабочей мамы всегда есть чувство вины, что что-то не успел. Выручает муж. Если у женщины полная семья, обязанности по ведению быта должны ложиться еще и на плечи вашего партнера. В России это не очень принято.

Но, знаете, самые эффективно потраченные деньги в моей жизни — это двести долларов, которые я потратила на качественного НЛП-психолога.

Он объяснил мне, что мужчины устроены так, что, если они могут уйти от ответственности, они уйдут. Поэтому надо их к этому принуждать. Если есть сложная ситуация — фраза «дорогой, я приму любое твое решение» — лучшая», — объяснила внимательно слушающим дамам Собчак.

Лекция Ксении Собчак "Таймменеджмент молодой мамы". Екатеринбург
Собчак это оценила. Опытная телеведущая мастерски общалась с залом
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вторая половина встречи все же носила околополитический подтекст.

— Почему вы рожали в России? , — задала вопрос одна из слушательниц.

— Я не люблю квасной патриотизм, но — я патриотка. Мне хотелось, чтобы Платон [сын Собчак] родился на русской земле. Люблю свою страну и хочу, чтобы мой сын здесь жил. Конечно, на Западе медицина организована лучше, что греха таить. Даже шутят знакомые, что если у тебя насморк то лучший рецепт — такси до Шереметьево. Но несмотря на проблемы системы здравоохранения, наши врачи от Бога. Я им доверяю, — призналась Собчак.

Затронула кандидат в президенты и вопросы образования. «Мой сын будет ходить в садик и учиться в школе. Да в садике он может заразиться, но это часть жизни. Я хочу, чтобы сын за первые годы жизни хорошо выучил английский. Чтобы позже у него был выбор учиться в российской или английской школе. Да, у нас разрушена советская методика образования, а к системе с ЕГЭ очень много вопросов. Тем не менее, у нас в школах очень сильное образование — детей заставляют много учить, это развивает. У англичан другой подход — там главное, чтобы ребенок нашел свой самый главный талант — для этого создано множество кружков. Что лучше — не знаю», — призналась Собчак.

Лекция Ксении Собчак "Таймменеджмент молодой мамы". Екатеринбург
Горожанки сравнивали карьерный и материнский опыт Собчак со своим. Много совпадало
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

От провокационных тем политик ловко уходила.

— Может ли гей быть кандидатом в президенты? — неожиданно разрезала пул вопросов о материнстве девушка.

— Я не считаю правильным делить людей на геев и не геев. Ориентация личное дело каждого до тех пор, пока она не навязывается другим людям. С точки зрения президентства мне гораздо важнее программа и достижения человека. Пугает, что мы в России обсуждаем такие вещи, которые весь мир обговорил 50 лет назад, — отсекла собеседницу телеведущая.

Аудиторию живое выступление спикера обаяло.

— Не думаю, что она смотрел на нас, как на электорат. Это был разговор умной женщины с другими женщинами. Но я за нее проголосую, она клевая, — призналась одна из молодых мам «URA.RU».

Лекция Ксении Собчак "Таймменеджмент молодой мамы". Екатеринбург
Люди не стеснялись задавать вопросы. Собчак не стеснялась развернуто на них отвечать
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Я ожидала от мастер-класса большего. Это была скорее творческая встреча, без подробных советов. Тем не менее, Ксения — выдающаяся. Здорово, что она оказалось такой настоящей. Как про меня все говорила. Очень вежливая, подробно так на вопросы отвечала, — смущенно улыбаясь, заметила другая девушка.

Общение с прекрасной половиной Екатеринбурга понравилось и самой Ксении.

— Я подобный мастер-класс провожу впервые и только в Екатеринбурге. У вас очень много красивых девушек — смотрю глаз радуется. Вы такие — красивые, молодые, улыбающиеся! Очень теплая атмосфера в зале, — улыбнулась Собчак в конце вечера. Зал ответил громкими аплодисментами.

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Молодые мамы внимательно слушали Ксению Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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