Дадут ли Кадырову и Поклонской закопать Ленина

17:13 02 ноября 2017 0

Разговоры о возможном захоронении Владимира Ленина ведутся уже не первый год Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего в год столетней годовщины революции «перестать глазеть на труп Ленина» и захоронить его, может вызвать протест в обществе. В четверг, 2 ноября, он заявил в Telegram: «Довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно».

Поддержала Кадырова депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Смотреть на труп в центре столицы — это, по меньшей мере, не гуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства?», — написала Поклонская на своей странице в Facebook. По ее мнению, «если решение о захоронении будет принято, значит, наступит новый этап развития нашей Родины с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».

Рамзан Кадыров предложил убрать тело Ленина с Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Это далеко не первое предложение похоронить вождя мирового пролетариата. Например, ранее об этом заявляла телеведущая Ксения Собчак. В минувшем марте депутат Госдумы Иван Сухарев (ЛДПР) направил запрос на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой рассмотреть вопрос демонтажа погребального сооружения Ленина в центре российской столицы.

Социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров рассказал «URA.RU», что вопрос возможного захоронения Владимира Ленина до сих пор остается дискуссионным: «Как показывают наши исследования, общество разделилось примерно пополам: одни выступают за то, чтобы вынести Ленина из мавзолея, другие же, напротив, считают важным оставить все, как есть. Компромисс в этом вопросе невозможен».

По его мнению, нельзя сбрасывать со счетов и влияние религиозного сознания: «Верующие люди искренне не понимают, как труп человека может находиться на главной площади страны. Не исключаю, что именно этими соображениями вызвано заявление лидера Чечни».

По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, в данный момент Ленина, конечно, никто хоронить не будет. «Ситуация с „Матильдой“ показывает, что тема революции и гражданской войны до сих пор болезненно воспринимается в обществе и лишний раз затрагивать ее неразумно. Несмотря на то, что люди с социалистическими взглядами молча проглатывают сериалы „Парвус“ и „Троцкий“, попытка разрушить мавзолей может вызвать ярость с их стороны. Захоронение Ленина может оказаться скандалом еще похлеще, чем эпопея с „Матильдой“. Вряд ли на государственном уровне решатся допустить такое», — предположил в разговоре с «URA.RU» Тихонов.

Заявление Кадырова можно воспринимать в логике перехвата повестки у Ксении Собчак,

утверждает в беседе с «URA.RU» политический консультант, генеральный директор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский.

Вопрос захоронения Ленина раскалывает российское общество Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Эта тема из серии „вечно горячей“. Кстати, и Владимир Жириновский сделал заявление на эту, тему исходя из той же логики: „Ксения, мы тут уже Ленина четверть века из мавзолея выносим, примерно с того времени, как вы в детский сад пошли“. К тому же, до бывшего „красного дня календаря“ тоже времени немного. О чем еще говорить накануне столетия захвата власти большевиками? Думаю, разговоры так разговорами и останутся, пока живы те, для кого Ленин ассоциируется с великим прошлым России», — сказал Игнатовский.

По его мнению, «Ленин сегодня — это не только мавзолей, это памятник в каждом захолустном городишке, центральная улица любого города, памятные таблички, метрополитен». «Этими символами, казалось бы, далекого прошлого по-прежнему пронизана вся Россия 21 века. В этой связи тема выноса тела из мавзолея является лишь поводом для пиара разного рода политических деятелей», — резюмировал собеседник «URA.RU».

С ним не согласен религиовед Юрий Табак. «Протестовать против выноса Ленина из мавзолея будут единицы, большинству людей абсолютно все равно, где он лежит, все заняты своими насущными проблемами», — заявил он «URA.RU». При этом ему представляется важным, что эту тему сегодня поднял именно Рамзан Кадыров: «Глава Чечни, как известно, занимает активную политическую позицию по многим вопросам. К его мнению прислушиваются».

С ним солидарен и директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «Коммунисты даже не протестуют. Они смирились. По большому счету, они и сами должны требовать перезахоронения тела вождя мирового пролетариата. КПРФ ушла в социал-демократию, и проблемы пенсионеров для них стали важнее мировой революции и памяти о вожде. То, что тему захоронения поддержал мудрый Кадыров, подтверждает, что теперь точно закопают».