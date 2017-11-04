Навальный обкатывает новый сценарий митингов в регионах. Изучаем

18:40 04 ноября 2017 0

Блогер ищет новые способы вернуть внимание СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Алексей Навальный 4 ноября поставил ряд экспериментов в формате проведения своих акций в регионах. Сегодня в Иркутске он проводит митинг, в котором используются сразу несколько новаций, призванных изменить отношение к активисту. В последние месяцы посещаемость его акций падала, а региональные СМИ ловили Навального на жонглировании фактами. Так, в пятницу он сообщил россиянам, что не может получить разрешение на проведение встреч со сторонниками в Сургуте и Ханты-Мансийске, что было оперативно опровергнуто местными властями, не получившими ни одной заявки.

В Иркутске эксперты обсуждают новшество: Навальный организовал митинг на парковке торгового центра. В заявлении его штаба оригинальность места сбора объясняется отказом мэрии согласовывать его проведение где-либо еще.Новаторский ход интересен несколькими моментами. Во-первых, согласно опубликованной изданием «Взгляд» копии официального ответа мэрии Иркутска штабу Навального, заявление о запрете митинга является недостоверным. Акция была одобрена и под нее выделили место — вертолетную площадку, позволяющую разместить заявленные 1500 участников.

За два месяца блогер получил более сотни разрешений на свои акции в 47 городах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло отмечает, что заявления Навального и его окружения о запретах акций давно уже носят исключительно пропагандистский характер. «Смех смехом, но аудитория Алексея Анатольевича настолько невзыскательна, что всерьез верит в тезис „режим запрещает митинги“. Я решил проверить это документально, опираясь на данные из открытых источников и полученные по своим запросам из администраций городов», — пишет он на своей странице в Facebook. Для наглядности предлагает результаты своих исследований: 13 октября Навальному одобрили митинги в шести городах, ранее, 16 сентября — в 12. Всего же по итогам расследования члена Общественной палаты, за два месяца блогер получил более сотни разрешений на свои акции в 47 городах России.

Другим новшеством в Иркутске стала технология формирования ажиотажа. Поскольку мероприятие проводится на частной территории, то организаторы выстроили всех пришедших участников в очередь, чтобы, как передают очевидцы, выдать тем некие «пропускные билеты». Фото созданной таким искусственным способом толпы Навальный затем разместил у себя в Twitter похвастаться тем, как много людей терпеливо ждет встречи с ним.

Как отмечают эксперты, ход позволяет скрыть малочисленность «тусовки»: если бы тех же людей из очереди можно было сфотографировать на разрешенном для митинга поле, то они попросту потерялись бы там ввиду своей малочисленности. А так смотрятся солидно, не считая возраста — эту проблему Навальному пока так и не удалось решить.

Саму технологию штаб оппозиционера до того успешно использовал в Тамбове, где им удалось скучковать несколько сотен студентов на частной автопарковке. И в результате получить красивые фото тесно стоящих плечом к плечу «борцов с режимом». Судя по заявлению Навального в Twitter, технологию проведения митингов на парковках торговых центров он намерен теперь использовать по всей стране: «Ищем честных и неробких людей в регионах, у которых в собственности есть склады, ангары, торгцентры, кинотеатры и тд. Любые помещения, способные вместить больше тысячи человек».