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04 ноября 2017
03 ноября 2017
18:40  04 ноября 2017 0

Навальный обкатывает новый сценарий митингов в регионах. Изучаем

После нескольких унизительных провалов он покажет в Иркутске, какое решение придумал
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Блогер ищет новые способы вернуть внимание СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Алексей Навальный 4 ноября поставил ряд экспериментов в формате проведения своих акций в регионах. Сегодня в Иркутске он проводит митинг, в котором используются сразу несколько новаций, призванных изменить отношение к активисту. В последние месяцы посещаемость его акций падала, а региональные СМИ ловили Навального на жонглировании фактами. Так, в пятницу он сообщил россиянам, что не может получить разрешение на проведение встреч со сторонниками в Сургуте и Ханты-Мансийске, что было оперативно опровергнуто местными властями, не получившими ни одной заявки.

В Иркутске эксперты обсуждают новшество: Навальный организовал митинг на парковке торгового центра. В заявлении его штаба оригинальность места сбора объясняется отказом мэрии согласовывать его проведение где-либо еще.Новаторский ход интересен несколькими моментами. Во-первых, согласно опубликованной изданием «Взгляд» копии официального ответа мэрии Иркутска штабу Навального, заявление о запрете митинга является недостоверным. Акция была одобрена и под нее выделили место — вертолетную площадку, позволяющую разместить заявленные 1500 участников.

Акция "Прогулка по Тверской"сторонников Алексея Навального во всероссийский день протеста. Москва, навальный, памятник пушкину, митинг, москва, навальнинг
За два месяца блогер получил более сотни разрешений на свои акции в 47 городах России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло отмечает, что заявления Навального и его окружения о запретах акций давно уже носят исключительно пропагандистский характер. «Смех смехом, но аудитория Алексея Анатольевича настолько невзыскательна, что всерьез верит в тезис „режим запрещает митинги“. Я решил проверить это документально, опираясь на данные из открытых источников и полученные по своим запросам из администраций городов», — пишет он на своей странице в Facebook. Для наглядности предлагает результаты своих исследований: 13 октября Навальному одобрили митинги в шести городах, ранее, 16 сентября — в 12. Всего же по итогам расследования члена Общественной палаты, за два месяца блогер получил более сотни разрешений на свои акции в 47 городах России.

Другим новшеством в Иркутске стала технология формирования ажиотажа. Поскольку мероприятие проводится на частной территории, то организаторы выстроили всех пришедших участников в очередь, чтобы, как передают очевидцы, выдать тем некие «пропускные билеты». Фото созданной таким искусственным способом толпы Навальный затем разместил у себя в Twitter похвастаться тем, как много людей терпеливо ждет встречи с ним.

Как отмечают эксперты, ход позволяет скрыть малочисленность «тусовки»: если бы тех же людей из очереди можно было сфотографировать на разрешенном для митинга поле, то они попросту потерялись бы там ввиду своей малочисленности. А так смотрятся солидно, не считая возраста — эту проблему Навальному пока так и не удалось решить.

Саму технологию штаб оппозиционера до того успешно использовал в Тамбове, где им удалось скучковать несколько сотен студентов на частной автопарковке. И в результате получить красивые фото тесно стоящих плечом к плечу «борцов с режимом». Судя по заявлению Навального в Twitter, технологию проведения митингов на парковках торговых центров он намерен теперь использовать по всей стране: «Ищем честных и неробких людей в регионах, у которых в собственности есть склады, ангары, торгцентры, кинотеатры и тд. Любые помещения, способные вместить больше тысячи человек».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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