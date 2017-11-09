Вице-губернатора Югры обвинили во взятках мясом, рыбой и иконами

09:33 09 ноября 2017 0

Руководителя аппарата главы ХМАО Ольгу Белоножкину пытаются связать с махинациями в фермерском хозяйстве. А платят вице-губернатору едой Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Вице-губернатора Югры, руководителя аппарата главы региона Натальи Комаровой Ольгу Белоножкину пытаются дискредитировать неизвестные. Письма с подписями жителей и фермеров Ханты-Мансийского района распространяются по силовым ведомствам и редакциям СМИ. Аналогичное письмо с критикой в адрес замгубернатора пришло и в редакцию «URA.RU».

Послание подписано несколькими фермерами Ханты-Мансийского района. В их числе, например, Иван Слинкин, Сергей Тимощук, Александр Опарин, Наталья Леонова, Андрей Никифоров — всего восемь фамилий. В письме заявляется, что в регионе якобы действует коррупционная схема, по которой ряд фермерских хозяйств получает огромные субсидии из окружного бюджета, а поддержку им оказывают чиновники.

По версии авторов странного письма, Белоножкиной в обмен на покровительство дают ягоды и кедровые орешки Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В числе фигурантов письма — руководитель аппарата губернатора Ольга Белоножкина. Авторы бумаги уверяют, что вице-губернатор едва ли не главное действующее лицо в сложившейся схеме и будто бы оказывает покровительство коррупционерам за пакеты с едой.

«Мясом, ягодами, кедровыми орехами, рыбой подкармливают надзорные органы из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за их молчание. Уже всем известно, что с пакетами от определенных поставщиков ошиваются у кабинета руководителя аппарата губернатора Белоножкиной. Постоянно там видят, как переносят „передачки“ за покровительство», — говорится в письме.

При этом сами фермеры в глаза не видели этой бумаги. «Там не моя подпись, а какая-то закорючка, и адрес указан не мой, а администрации. Меня в прокуратуру вызывали, я объяснение давал. А еще мне звонили с администрации президента, а я колхозник, откуда мне знать про эти субсидии, кто и почему их получает и кто такая эта Белоножкина», — рассказал «URA.RU» фермер Иван Слинкин.

Организаторы атаки на вице-губернатора уверяют: в сельском хозяйстве ХМАО сплошная коррупция, в том числе на субсидии из окружного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Его слова подтвердили и другие якобы подписавшиеся под бумагой сельскохозяйственники — Сергей Тимощук и Александр Опарин. Контакты других людей из списка найти не удалось, сами фермеры предполагают, что несколько фамилий просто выдуманы. «Там говорится, как будто это люди из Луговского (Ханты-Мансийский район). Я тут всех знаю, а эти тут не живут», — добавил Слинкин.

По данным агентства, аналогичные письма были направлены в адрес президента России и в прокуратуру. «Там речь шла не столько о субсидиях, сколько об иконах, якобы подаренных Белоножкиной и другим чиновникам. Проверка не подтвердила эти факты», — отметил источник в силовой структуре. Официального подтверждения этим данным пока нет — в прокуратуре попросили направить официальный запрос.

Сама Ольга Белоножкина на звонки и СМС-сообщения не отвечает. В региональном департаменте общественных и внешних связей сообщили, что «данная недостоверная информация является плодом чьей-то невероятной фантазии и не соответствует действительности». «Органы власти не располагают какой-либо официальной информацией по обозначенному поводу. В адрес правительства Югры из прокуратуры или администрации президента никаких писем на указанную тему не поступало. Также считаем важным отметить, что в компетенции руководителя аппарата губернатора — заместителя губернатора Югры Ольги Игоревны Белоножкиной не входят вопросы, связанные с сельским хозяйством», — говорится в комментарии департамента нашему агентству.

Ольга Белоножкина возглавила аппарат губернатора в сентябре 2015 года. До своего назначения вице-губернатор работал уполномоченным по защите прав предпринимателей в ХМАО, еще ранее — в прокуратуре.