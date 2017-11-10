Оборону Екатеринбурга испытали на прочность. Хотя мир никто не отменял

01:31 10 ноября 2017 0

Тунгусов (справа) по спорным вопросам держит нейтралитет, поэтому городским чиновникам приходится привлекать паблик, чтобы защищать свою позицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые за полтора года после того, как Владимир Тунгусов перешел на работу в администрацию губернатора, мэрия Екатеринбурга вступила в открытую конфронтацию с областной властью. Вице-мэр уральской столицы Сергей Тушин, считавшийся верным соратником Тунгусова, выступил против областной инициативы.

Вице-мэр Сергей Тушин у себя на странице в Facebook сообщил, что в последнее время в Екатеринбурге все чаще обсуждают тему резкого увеличения числа избирательных участков. По его словам, сейчас в уральской столице около 550 избирательных участков. На некоторых зарегистрировано от 100 до 500 избирателей. Но на большинстве участков — около трех тысяч человек. «Есть идея „разукрупнить участки“, чтобы число избирателей на каждом не превышало 1500. Это означает, что число участков возрастёт до 1000», — написал Тушин.

К выборам в гордуму Екатеринбурга в городе может в два раза увеличится число избирательных участков, что усложнит кампанию городской команде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По задумке, это приблизит участки к избирателям. Однако вице-мэр выступил против такой инициативы. Он объясняет, что в городе нет столько помещений; сроки для подготовки дополнительных 4,5 тысячи членов УИК слишком короткие. Кроме того, увеличение числа участков обойдется слишком дорого. Также, по словам Тушина, есть сложности с организацией голосования инвалидов и пожилых избирателей.

«Интересно аргументированное мнение читателей фейсбука, надо ли разукрупнять избирательные участки в Екатеринбурге», — закончил пост вице-мэр. В комментариях тут же нашлись сторонники Тушина. «Если есть лишние деньги у государства, их как-то можно более умно потратить, не плодя сущности сверх необходимого», — написала главный редактор ИА «Новый день» Полина Румянцева. «Участки, как мне кажется, и так вполне доступны. Едва ли есть смысл городить огород», — поддержал ее шеф-редактор ЕАН Александр Кириллов. Также против выступил секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, назвав инициативу лишней.

В избирательной комиссии Свердловской области «URA.RU» сообщили, что предложение по увеличению числа избирательных участков действительно обсуждалось. «Действительно такая идея была. Но ЦИК буквально вчера на заседании запретил всем субъектам, кроме Московской области „разукрупнять“ участки накануне президентских выборов», — рассказал агентству пресс-секретарь облизбиркома Дмитрий Ветошкин.

Сам Сергей Тушин не стал отвечать на вопрос агентства, является ли его пост в Facebook попыткой спровоцировать областную власть на конфликт. «Я раз в день пишу на разные темы», — сказал вице-мэр и попросил больше не беспокоить его в нерабочее время.

Источник «URA.RU» в областной власти сообщил, что размещение поста в паблике со стороны вице-мэра говорит о беспомощности администрации в спорах с областной властью.

«Без Тунгусова мэрии сложнее сопротивляться. А Владимир Георгиевич в последнее время держит жесткий нейтралитет», — говорит собеседник.

Мэрия Екатеринбурга не желает терять контроль над выборами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также он уточнил, что мэрия опасается не за президентские выборы, на которых она так или иначе будет работать сообща с администрацией губернатора, а за кампанию в Екатеринбургскую гордуму. «Контролировать 500 участков проще, чем тысячу. А сентябрьские выборы в гордуму обещают быть конкурентными. Соответственно, вбросов и прочих фальсификаций избежать не удастся. Поэтому городским чиновникам, конечно, увеличение невыгодно», — говорит источник.

Политологи, которых мы обзвонили не увидели в посте Тушина политики. «Любой вменяемый человек, который разбирается в технологии голосования поддержит Тушина. Могу предложить еще более абсурдную инициативу. Давайте перенесем избирательные участки в ТСЖ или управляющие компании — они ведь есть в каждом доме», — говорит Александр Пирогов. По его словам, «разукрупнение» участков также приведет к росту нарушений. «Где взять дополнительных членов избирательных комиссии? Если с улицы набрать людей, где гарантия, что они честные и неподкупные? Выборы превратились бы в хаос», — считает политолог.