«Единая Россия» ставит эксперимент над двумя районами Екатеринбурга

01:55 15 ноября 2017 0

Свердловские «единороссы» и областное руководство придумали, как повысить эффективность районных отделений «ЕР» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство свердловского отделения «Единой России» накануне выборов в гордуму Екатеринбурга отважилось на эксперимент. Партийцы проверят, что важнее для эффективной работы районных отделений в уральской столице: мощный административный ресурс или финансовый. По информации «URA.RU» от высокопоставленных источников в партии, для этого в двух местных ячейках поменяют руководителей. Одного заменят на главу района, другого — на коммерсанта с политическими амбициями.

В среду, 15 ноября, свердловские единороссы проведут заседание регионального политсовета партии. В официальной повестке о ротации ни слова. Однако сразу два собеседника агентства из регионального отделения подтвердили, что после политсовета лидер свердловских единороссов Виктор Шептий соберет секретарей районных отделений Екатеринбурга и объявит о планируемых перестановках.

«Абсолютно точно снимут секретаря Кировского отделения „ЕР“ Александра Худякова. Он провалил довыборы в гордуму Екатеринбурга. В итоге кандидат от „ЕР“ Михаил Смоляков в его вотчине проиграл „соколу Жириновского“ Вихареву», — рассказал нашему агентству высокопоставленный единоросс.

Михаил Смоляков нашел способ реабилитироваться после проигрыша на довыборах в ЕГД Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Место Худякова займет потерпевший неудачу на довыборах Михаил Смоляков, который является гендиректором ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший вкус». Как говорят источники, в первую очередь «Единая Россия» заинтересована в финансовых возможностях Смолякова. «У него до сих пор остались политические амбиции, поэтому он согласился занять этот неоднозначный пост секретаря в обмен на возможность выдвигаться на сентябрьских выборах в гордуму», — пояснил собеседник. Связаться с Михаилом Смоляковым нашему агентству не удалось, он не брал трубку.

Александр Худяков в свою очередь предпринимает попытки сохраниться на посту секретаря, так как не хочет терять связь с политической элитой. Дело в том, что в обычной жизни, по словам источников в партии, он является директором базы «Карасики» и с региональной политикой никак не соприкасается. «У него есть выход на [первого вице-губернатора Алексея] Орлова. Ходил к нему, просил помочь. Но Орлов в такие вопросы не вникает. Это вотчина Тунгусова, который сам предложил кандидатуру Смолякова», — пояснили в региональном отделении «ЕР».

Еще одна замена ожидается в Ленинском районе. На сегодняшний день местное отделение там возглавляет состоятельный директор страховой компании АСМ «Медицина» Александр Иванов. Как утверждают собеседники из «ЕР», он фактически не вливает собственные средства в отделение и преимущественно находится в Москве. А работу в партии использует исключительно в личных интересах. Вероятнее всего его заменит экс-министр экономики, глава района Дмитрий Ноженко.

В области треть глав всех муниципалитетов являются руководителями местных отделений «Единой России». В Екатеринбурге на такой эксперимент до сих пор не решались.

«Главы в других муниципалитетах доказали свою эффективность на посту секретарей. Ведь они авторитетнее для жителей. У них административный ресурс. Посмотрим, сработает ли это в Екатеринбурге», — сообщил «URA.RU» высокопоставленный единоросс.

Дозвониться до Дмитрия Ноженко нашему агентству не удалось. Он находится в отпуске.

От Дмитрия Ноженко будет зависеть результат «единороссов» на выборах в ЕГД по Ленинскому району Фото: Анна Майорова © URA.RU

В других районных отделениях смены руководства пока не предвидится. По словам источников в партии, руководство регионального отделения радо было бы сменить секретаря Октябрьского района, который на каждых выборах считается одним из самых конкурентных. Однако, никто не рвется менять Алексея Сизикова. А глава района Роман Рудометов, которого занял эту должность только летом этого года, еще не успел завоевать авторитет местных жителей, говорят в партии. Связаться ни с тем, ни с другим не удалось.

Разговоры о смене секретаря Орджоникидзевского района Игоря Володина на главу района Вячеслава Трапезников грозят войной на выборах. Дело в том, что лидер районного отделения «ЕР» пользуется авторитетом в районе, и в случае отставки может выступить на стороне конкурентов «ЕР». В беседе с «URA.RU» Игорь Володин сообщил, что не слышал про возможные рокировки.

Руководителя Чкаловского отделения — основателя компании «AVS Group», депутата свердловского Заксобрания Валерия Савельева тоже никто трогать не собирается. В его вотчине «ЕР» регулярно показывает хорошие результаты на выборах.

Однако и беспроблемные первички собираются «срастить» с администрациями районов. Дело в том, что в декабре в соответствии с положением партии ротируется десятая часть политсоветов каждого районного отделения. По информации «URA.RU», в каждую первичку введут по одному-двум сотрудникам от администрации района.

Перенастройкой отделений занимается координатор партии в Екатеринбурге, депутат Заксобрания Михаил Клименко. В беседе с нашим агентством он не стал отрицать, что главы районов могут занять место секретарей первичек. «Все может быть. Но конкретных решений пока нет, в первичных отделениях идет аудит», — сообщил он.