15:56 15 ноября 2017 0

Губернатор ХМАО Наталья Комарова впервые выступила перед прессой, не собрав перед этим вопросы у журналистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова второй раз за год дала большую пресс-конференцию. Впервые за семь лет работы в ХМАО глава региона отвечала на вопросы без их предварительного согласования.

Мероприятие состоялось в Ханты-Мансийске в здании «Шахматной академии», где собрались около 70 журналистов федеральных, региональных и муниципальных изданий. Спрашивали про бюджет округа, будущее программы «Сотрудничество», планы по расселению югорчан из ветхого жилья, реформированию системы здравоохранения и образования, идеологические эксперименты в рамках проекта «Югра многовековая» (округу в 2018 году исполнится 825 лет).

Впервые в своей практике губернатор ответила на вопрос представителей подписчиков популярных региональных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии собрались около 70 журналистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администратор группы «Типичная Нягань» Дмитрий Косолапов от лица 20 тыс. человек поинтересовался у Комаровой, когда в городе появятся обещанные социальные объекты, превратившиеся в долгострой.

«Мне стыдно отвечать на ваш вопрос. Так и передайте своим подписчикам. Этот вопрос из тех тем, которые мы уже обсуждали, касается дурной привычки плодить долгострои. Решения приняты, но эффекта еще не принесли, — прокомментировала Наталья Комарова. — Заранее могу сказать, что особого удовлетворения от качества принятых решений у меня нет. И я вижу большие риски».

Наталья Комарова анонсировала новую дешевую систему внутрирегиональных перелетов и вытащила на поверхность подзабытую историю с ликвидацией Фонда поколений ХМАО, обещавшего обеспечить стартовым подъемным капиталом каждого молодого югорчанина.

«Мне было тяжело, пока я не нашла решения по поводу Фонда поколений. Практически каждую минуту я пыталась найти решение по этому вопросу. Это было очень трудно, я несколько лет жила в поисках этого решения. Как я полагаю, в результате, удалось дать ответ, который, по моему мнению, является самым эффективным и справедливым», — говорит глава Югры.

1/6 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вместо запланированных двух часов мероприятие длилось три.

Как сообщила «URA.RU» Наталья Комарова уже после пресс-конференции, она согласна на общение со СМИ в любом формате: «Если вы удовлетворены, то я продолжу общение в таком формате. Если вам кажется, что что-то нужно изменить или перестроить, то я готова выслушать предложения».

Профессиональное сообщество оценило старания югорского губернатора. Председатель Союза журналистов Югры Александр Григоренко считает, что в конце года перед официальным обращением к гражданам губернатору нужно было лично понять подлинную информационную повестку региона и использовать ее в своем будущем обращении. «Это не просто совещание с ее замами, это работа с теми, кто отражает общественное мнение. Я думаю, что губернатор хотела лично услышать интересующие граждан вопросы и проблемы», — считает Григоренко.

Комарова перед встречей изучала аналитические записки подчиненных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По мнению политолога Анатолия Гагарина, Наталья Комарова давно стремилась перейти на такой уровень открытости, но раньше такой возможности не было: «Видимо, произошла какая-то перестройка в самой пресс-службе Комаровой, какие-то реформы, которые дали такую возможность. Похоже, это будет новой хорошей традицией. Ответив на вопросы журналистов без согласования вопросов, Комарова показала свою компетентность и осведомленность, что будет хорошо воспринято журналистами и югорчанами».

Политолог Дмитрий Гусев также считает, что изменения в формате общения с прессой и соцсетями необходимы региону. «Новое время, новые технологии, интернет опережает все, если власть не может работать оперативно и предоставлять достоверную информацию, вместо нее это будет делать кто-то другой, иначе появится информационный вакуум. Наталья Комарова делает правильный шаг в этом направлении, увеличивая количество пресс-конференций и изменения их формата до живого общения», — комментирует федеральный эксперт.