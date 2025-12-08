Челябинка отрубила себе палец топором
Женщина пренебрегла правилами безопасности при колке дров (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
На базе отдыха «Красный камень» у озера Увильды в Челябинской области женщина отрубила себе палец топором. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.
«На базе отдыха „Красный Камень“, расположенной на озере Увильды, произошла чрезвычайная ситуация: во время растопки печи женщина топором случайно отрубила себе часть большого пальца по фалангу. Пострадавшая сообщила о необходимости транспортировать её с одного берега на другой», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На вызов прибыл Кыштымский поисково-спасательный отряд областной службы. Спасатели на лодке переправили женщину на противоположный берег, после чего она вместе с супругом направилась в медучреждение.
- роман08 декабря 2025 16:29а в карабаш? лед уже местами....
- .08 декабря 2025 16:10бывает