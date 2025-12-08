Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Челябинка отрубила себе палец топором

08 декабря 2025 в 16:02
Женщина пренебрегла правилами безопасности при колке дров (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

На базе отдыха «Красный камень» у озера Увильды в Челябинской области женщина отрубила себе палец топором. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«На базе отдыха „Красный Камень“, расположенной на озере Увильды, произошла чрезвычайная ситуация: во время растопки печи женщина топором случайно отрубила себе часть большого пальца по фалангу. Пострадавшая сообщила о необходимости транспортировать её с одного берега на другой», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На вызов прибыл Кыштымский поисково-спасательный отряд областной службы. Спасатели на лодке переправили женщину на противоположный берег, после чего она вместе с супругом направилась в медучреждение.



Комментарии (2)
  • роман
    08 декабря 2025 16:29
    а в карабаш? лед уже местами....
  • .
    08 декабря 2025 16:10
    бывает
