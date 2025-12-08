Челябинка отрубила себе палец топором

Женщина пренебрегла правилами безопасности при колке дров (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

На базе отдыха «Красный камень» у озера Увильды в Челябинской области женщина отрубила себе палец топором. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«На базе отдыха „Красный Камень“, расположенной на озере Увильды, произошла чрезвычайная ситуация: во время растопки печи женщина топором случайно отрубила себе часть большого пальца по фалангу. Пострадавшая сообщила о необходимости транспортировать её с одного берега на другой», — уточнили в пресс-службе ведомства.