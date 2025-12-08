Две крупные школы в Екатеринбурге перевели младшие классы на дистант

Еще две екатеринбургские школы переходят на дистанционное обучение для учеников начальных классов из-за роста заболеваемости ОРВИ. Решение затронуло школу №215 «Созвездие» и лицей №8 имени Дягилева. Информацию подтвердила Администрация города Екатеринбурга.

Новые меры вводятся для сдерживания распространения инфекции среди детей. Решение о возвращении к очному формату обучения будет принято по мере нормализации эпидобстановки. Родителям учащихся рекомендовано усилить меры профилактики и ограничить посещение детьми мест массового скопления людей.

Ранее из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение полностью перевели школу №181 в Краснолесье — с 24 ноября по 1 декабря, на основании предписания санитарных врачей. Аналогичные меры уже затронули начальную школу «Корифей», а также школы №300 и №181, что связано с превышением эпидемиологических порогов в отдельных районах города.