Силовики задержали преступника, который стащил миллионы у дочки блогера из Екатеринбурга
Силовики продолжают расследование уголовного дела
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Екатеринбурге силовики задержали подозреваемого, который забрал семь миллионов рублей у дочери блогера Ксении Телешовой. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ.
«Расследование уголовного дела в отношении задержанного продолжается», — сказали в ведомстве. Против парня возбуждено дело по уголовной статье «мошенничество».
По предварительным данным, задержанным оказался студент. По словам источника, парень работал на мошенников «бегунком» (забирал деньги у жертв и передавал дальше по цепочке).
Как писало агентство, 28 ноября дочери Телешовой позвонил неизвестный и представился курьером. Он заявил, что ей якобы пришла посылка, но для подтверждения необходимо назвать код из СМС. Школьница сообщила его, но ей позвонил лжесотрудник «Росфинмониторинга». Ее убедили отдать деньги, заявив, что якобы на нее оформили кредит.
Пропажу родители обнаружили лишь вечером. 1 декабря аферисты вновь связались с девочкой и потребовали еще денег. На этот раз они пригрозили, что сгенерируют с помощью искусственного интеллекта ее изображения и разместят их в интернете. После этого подросток рассказала о происходящем семье, и Телешова обратилась в полицию.
