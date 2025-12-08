ФК «Челябинск» продлил контракт с Пилипчуком до 30 июня 2027 года

Главный тренер футбольной команды «Челябинск» Роман Пилипчук, выступающей в Первой лиге ФНЛ, продолжит работу в клубе как минимум до 30 июня 2027 года. О продлении контракта сообщила пресс-служба клуба.

«Рады закрепить сотрудничество с Романом Михайловичем в качестве главного тренера нашей команды. Мы вместе прошли сложный, но очень интересный путь в Первую Лигу России, где сейчас показываем футбол, который нравится болельщикам. Роман Михайлович — по-настоящему профессиональный специалист очень высокого уровня, с которым мы многого добились, и, уверен, способны решать самые амбициозные задачи в дальнейшем», — отметил Сергей Хабаров, генеральный менеджер «Челябинска»: