Губернатор Кухарук на прямой линии отвечает на вопросы жителей ХМАО: онлайн-трансляция

Кухарук проводит прямую трансляцию с югорчанами

Губернатор ХМАО Кухарук начал прямую линию. 1700 югорчан направили свои вопросы главе региона. URA.RU ведет прямую трансляцию.

17:26 Анонимный адресат спросил, почему у Кухарука в мессенджере MAX нет обратной связи. «Такие вопросы уже не раз поступали. Мои публичные каналы, ВК, telegram, открыты для комментариев. В целом платформа MAX пока не дает возможность задать вопрос или написать комментарий. Сегодня работа уже ведется и я думаю скоро такая опция уже появится» — сказал губернатор.

17:22 Житель Нижневартовска пожаловался на регулярное отключение мобильного интернета. «Нужно с пониманием относиться к ограничениям, они касаются безопасности нашего государства. Мы являемся стратегическим регионом нашей страны. Устремления наших врагов — на такие объекты. Многие сервисы установлены на стабильность интернета, мы сегодня вместе с федеральными коллегами отрабатываем „белые“ сайты, которые будут работать вне зависимости от ограничений», — ответил Кухарук.

17:19 «Мы распространим опыт социальных такси и на другие муниципалитеты» — заявил губернатор

17:18 Родители детей с ОВЗ просят восстановить доступ к социальному такси. Как рассказал губернатор, с одной из организаций были расторгнуты контракты. Департаменту соцразвития поручено разобраться и переориентировать услугу на другого подрядчика. «Услуга востребована, мы и дальше будем ее продолжать оказывать», — сказал Кухарук.

17:09 Надежда из Саранпауля просит дополнительный авиарейс из Сергино до Саранпауля, чтобы студенты могли приехать домой в новогодние праздники. «Мы сделаем так, чтобы студенты попали за новогодний стол к своим близким. Этот вопрос был ранее озвучен главой. Мы приняли решение что в конце декабря будет организован дополнительный рейс», — ответил Кухарук.

17:06 Радужный-Нижневартовск «Эту дорогу мы взяли в прошлом году. Начали ремонтировать ремонт из Нижневартовска в сторону Радужного. Частично она была расширена до четырех полос. Эта работа будет продолжена», — сказал губернатор. Глава также отметил, что сам регулярно добирается до Радужного на автомобиле.

17:05 Екатерина из Сургута задала вопрос, когда будет открыта дорога из СНТ «Черемушки». «Обращения были по СНТ. Мы предусматривали средства в бюджете на подъездные пути к СНТ. Все эти дороги будут зафиксированы и работы войдут в перечень работ, которые будут выполняться», — ответил Кухарук.

17:03 Николай из Лангепаса спросил, когда начнется ремонт дороги регионального значения Лангепас-Покачи. «К ремонту мы уже приступили. В следующем году она будет продолжена», — сказал Кухарук.

16:58 Алексей из Ханты-Мансийска рассказал, что в микрорайоне «Учхоз» не работают уличные фонари. Губернатор ответил, что всем главам муниципалитетов поручено разобраться в проблеме с освещением на территориях.

16:56 Житель Саранпауля (Березовский район) пожаловался на аварийную квартиру. Ему предложили слишком малую цену несмотря на то, что жилье находится в Арктической зоне. Губернатор поручил разобраться в вопросе.

16:52 В Федоровском множество домов не вошли в адресную программу по расселению аварийного жилья. «Эти вопросы находятся на контроле. Сургутский район — лидер по расселению аварийного жилья. По Сургутскому району было принято решений по ряду площадок, в Солнечном, Белом Яру, где есть аварийные дома. Готовятся решение об определении подрядной организации которые расселят аварийный жилищный фонд», — сказал Кухарук.

16:45 На прямую линию от жителей региона поступило множество обращений по противодействию нелегальной миграции. «Вопрос действительно животрепещущий. Это проблема накопилась за многие годы. Это повлекло за собой определенное количество правонарушений, несомненно сегодня нами взят курс на ужесточение требований к иностранцам, которые приезжают в регион. Мы также поэтапно увеличиваем количество экономической деятельности, в которой запрещен иностранный труд», — сказал Кухарук. Активная работа ведется совместно с правоохранительными органами.

Кухарук рассказал о мерах борьбы с «закладчиками» на детских площадках









16:40 Юлию из Сургута беспокоили «закладчики», которые ищут запрещенные вещества на детских площадках. Губернатор поручил полиции города взять ситуацию под контроль и усилить патрулирования, а мэру — рассмотреть вопрос установления видеокамер на детских площадках.





16:38 Жительница Горноправдинска Алла спросила, когда в поселении появятся новые детские площадки. Подрядчик уже определен, администрация будет держать ситуацию с благоустройством на контроле, ответил губернатор.

16:36 Вопрос от жителей микрорайона 27А Сургута о расселении авариек: «сейчас зима, дома старые. Печками согреваться все сложнее, нет топлива, канализации нет. Жители говорят, что на строительном совете принято решение о развитии территории по принципу КРТ.

«Сегодня готова документация, которую примут в ближайшее время. Я надеюсь, что уже в субботу успеют запустить мероприятия [по комплексному развитию территорий]. Более того, подрядчик, который берет на себя обязательства по расселению ветхого жилья, в том числе будут благоустраивать территории», — сказал Кухарук

16:35 Кухарук о чистой воде: у нас целая программа предусмотрена по обновлению водоочистных сооружений. Эта работа ведется и будет продолжена.

16:29 Житель Ханты-Мансийска Иван Шабалин обратился на прямую линию губернатора и сообщил, что в нескольких домах на улице Студенческой регулярно выходят из строя лифты. По его словам, оборудование трясется при подъеме и спуске, что вызывает опасения у жильцов.

Губернатор Югры пообещал разобраться в ситуации. «Проверим обязательно год ввода в эксплуатацию данных домов и запуск лифтового оборудования. Коллеги разберутся. В целом эти вопросы звучали из других городов и населенных пунктов. Мы сформировали программу на пятилетний период, порядка полутора тысяч следует заметить. Мы предусмотрели средства в окружном бюджете и в фонде капремонта на капитальную замену», — заявил Руслан Кухарук.

Кухарук отвечает на вопросы югорчан в прямом эфире









16:24 Житель Ханты-Мансийска Константин дозвонился на прямую линию губернатора Югры и поблагодарил Руслана Кухарука за помощь в решении ситуации с застройщиком ДСК-1. Многие дольщики получили квартиры в ЖК «Западный квартал» без ремонта, и югорчанин уточнил, когда остальные смогут получить ключи. «Сегодня большинство обращений поступают по Ханты-Мансийску. Анализируя обращения, я увидел, что есть переживания и по Сургуту. Уже принято решение по Ханты-Мансийску, которое позволяет открыть кредитную линию для выполнения всех обязательств перед дольщиками. Мы несомненно будем сопровождать процесс завершения строительства этих объектов», — сказал Кухарук.