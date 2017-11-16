PR-машину Комаровой возглавил человек, работавший с Шойгу

01:52 16 ноября 2017 0

Константин Репин (справа) успел прославиться как автор автопробега на «Победах», политтехнолог, проректор ВУЗа Фото: однапобеда.рф

Власти ХМАО согласовали назначение на пост первого замдиректора департамента общественных и внешних связей 33-летнего Константина Репина. В среду, 15 ноября, губернатор Наталья Комарова должна подписать указ о назначении. Инсайдеры приписывают новоназначенному пиарщику обширные связи.

По словам источника «URA.RU» в правительстве ХМАО, молодой человек фактически будет являться единоличным руководителем департамента, главной PR-машины округа. Константин Репин заберет на себя весь функционал действующего директора ведомства Елены Шумаковой, которая сейчас находится в декретном отпуске.

По словам собеседника, свой карьерный рост Репин начал с работы ветеринара, также он имеет образование юриста, но по профессии не работал. Широкой публике Репин стал известен после прохождения в молодежный парламент ХМАО, где он получил должность председателя. «Одним из самых запоминающихся был закон об ограничении времени продажи алкоголя (тот самый, после которого в регионе запретили продажу выпивки после 20:00 — ред.), а также поправки в программу жилищной поддержки молодых специалистов», — рассказывает инсайдер.

В машине нового югорского пиарщика в свое время катался полпред Игорь Холманских Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также источник добавляет, что, будучи парламентарием, Репин организовал патриотическую акцию, приуроченную ко Дню победы — автопробег по стране на ретро автомобилях. По словам участников акции, идею поддержала губернатор ХМАО Наталья Комарова, приметив молодого политика. Полпред президента в УрФО Игорь Холманских лично давал старт пробегу, проехав отрезок маршрута в одной машине с Репиным.

Известно, что первую пресс-конференцию Натальи Комаровой с неформальным сценарием: вопросами из разных сфер, а не только от журналистов, организовывал также Репин.

Однако после появления в Югре бывшей заместительницы Елены Шумаковой Веры Царевой, молодой политик покинул ХМАО. По одной из версий, причиной такого решения, послужил личный конфликт Репина с Царевой. По другой версии, активная деятельность и знакомства с влиятельными людьми стали причиной более заманчивых предложений по работе.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что после отъезда из ХМАО Репин работал руководителем проекта экстремальной эстафеты «Гонка героев», куратором которой является дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу — Ксения Шойгу.

Также, по неофициальным данным, Репин входил в круг технологов, занимающихся молодежной повесткой в Крыму во время первых лет интеграции полуострова с Россией. Работал технологом на первых крымских выборах в штабе депутата Андрея Козенко.

После конфликта с прежними комаровскими пиарщиками Репин перебрался в Крым Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

После, Константин Репин устроился на работу в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в Москве, где занимал должность проректора. По мнению источников, Репин отвечал за взаимодействие вуза с федеральными и правоохранительными органами власти. Репутация вуза пострадала после возбуждения уголовного дела в адрес бывшего ректора, которого подозревали в превышении должностных полномочий за сдачу земельного участка в аренду Черкизовскому рынку. Репин был членом новой команды, работающей над декриминализацией университета.

Сам Константин Репин, отказался от комментариев. «Я надеюсь, что вы меня поймете, но на данном этапе, я не хотел бы ничего комментировать. Так как нахожусь, что называется, „в процессе“. Как освоюсь, обязательно с вами пообщаюсь», — рассказал Репин.

По версии источников, решение о назначении Репина — идея первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, который занимается преобразованием информационного блока Югры.

В рамках реформ, запущенных после ухода в декретный отпуск Шумаковой, в департаменте сменится большинство действующих сотрудников. Уже, в частности, бывшая советница Шипилова Галина Липатова получила должность начальника управления по обеспечению открытости органов внутренней власти, которое ранее занимала Вера Царева.

Репину приписывают хорошие отношения с дочерью министра обороны РФ Сергея Шойгу — Ксенией Фото: «BBC»

По мнению политолога Анатолия Гагарина, чиновник умеющий работать с людьми, а также имеющий связи не только на региональном, но и на федеральном уровне, может быть полезным сотрудником для югорского правительства.

«Привели нового человека, который, несмотря на возраст, знает специфику умеет опыт и разбирается в региональной и федеральной повестке. Я думаю это хорошо. Главное, чтобы человек справился с возложенными задачами. Видно, что человек энергичный коммуникабельный и результативный. Нужно дать ему время себя проявить. Я думаю, что результаты будут и какие-то необходимые информационному блоку обновления он принесет», — считает эксперт.

В департаменте общественных и внешних связей информацию о назначении Константина Репина на данный момент официально не комментируют.