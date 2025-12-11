Главный по «Роспечатям» в Екатеринбурге назвал условие для возвращения киосков

Ларьки с прессой пропали и в других городах области Фото: Илья Московец © URA.RU

Вернуть на улицы Екатеринбурга киоски «Роспечати», которые убрали из-за реформы уличной торговли, можно только через субсидии на их строительство. При этом финансовая помощь властей должна полностью покрывать расходы, рассказал URA.RU глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов на фоне заявления мэра Алексея Орлова о возвращении киосков.

«Единственный расклад, при котором киоски „Роспечати“ снова появятся в городе, это полное субсидирование их строительства. Самостоятельно бизнесу невыгодно и невозможно заходить на участки, которые выделили под НТО, поэтому заявляться на конкурс никто не собирается», — сказал Ченцов. Он подчеркнул, что выиграть лишь одно место будет стоить 250-500 тысяч рублей, а построить киоск с печатной продукцией обойдется в 1,5 миллиона рублей, что непосильно ни одной компании.





По словам бизнесмена, после сноса киосков с прессой в Екатеринбурге встало производство торгового дома «Апрель-логистик», которому теперь нечего печатать. Кроме того, предприятие перестало обслуживать НТО и в других городах региона, так как основной доход шел от Екатеринбурга, а без него работа стала не прибыльной. «Реформа горадминистрации закрыла „Роспечати“ в Серове, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Кировграде и в ряде других городов», — добавил Ченцов. Однако он не отрицает, что при ликвидации киосков власти действовали строго по закону, но не шли на уступки бизнесу.

«Мы (владельцы киосков — прим. URA.RU) неоднократно вели переговоры с мэрией и предлагали своими силами убрать НТО и вернуть, как будет принято решение, но нас не слышали. К тому же был установлен единый вид для таких объектов, который не совпадает с нашими», — посетовал глава «Розпечати». Теперь десятки его ларьков простаивают на штрафстоянке, а сам Ченцов намерен отойти от дел.