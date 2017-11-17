Пенсия чиновника в 50 000 рублей больше не взбесит пермяков. Отменят

09:01 17 ноября 2017 1

Максим Решетников хочет установить максимальную пенсию для чиновников в размере 31,5 тыс. рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников решил срезать большие пенсии чиновников. В пермское Заксобрание внесен законопроект, который предлагает установить потолок пенсий по выслуге лет для чиновников в размере 31,5 тыс. рублей.

Средний размер пенсии по выслуге лет в Пермском крае чуть меньше 9 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предполагается, что, если закон будет принят, то в первую очередь он коснется глав районов и их заместителей. В обосновании к законопроекту указывается, что число людей, которые получают пенсию по выслуге лет, постоянно растет. Так, расходы на выплаты выросли с 68,6 млн рублей в 2015 году до 90,5 млн рублей в 2017 году. Краевые власти считают, что эта мера поможет сократить расходы краевого бюджета.

Однако этот законопроект в первую очередь не об экономии средств, считает политолог Андрей Колядин.

«Вопросом об экономии средств маскируется вопрос о социальной справедливости», — рассказал Колядин «URA.RU».

Он отмечает, что сокращение расходов на крупных чиновников, ушедших на пенсию — это тренд последних лет. «Раньше, когда губернатор уходил, он прописывал себе соответствующий закон, по которому продолжал пользоваться транспортом, охраной, получал особую пенсию как почетный гражданин. Отказ от одной этой пенсии мог бы пойти на увеличение пенсий 50-100 врачам и учителям. На определенном этапе такие выплаты стали отменяться по всей стране», — говорит Колядин. При этом он отмечает, что к сокращению пенсий все же стоит относиться осторожней, ведь многие профессионалы готовы работать, лишь будучи уверенными в том, что после увольнения они не останутся на обочине.

С тем, что Решетников попал в федеральный тренд, согласен и политконсультант Леонид Давыдов.

«Это начинающийся тренд региональной политики, он связан с новым поколением губернаторов. Вновь пришедшие губернаторы более чувствительны к социальной справедливости и с меньшим пиететом относятся к сакральности звания „чиновник“», — поделился Давыдов с «URA.RU».

Он полагает, что подобный закон надо было принимать давно, а Решетников в данном случае осуществляет то, что должны были сделать еще его предшественники.

В начале 2017 года «элитные пенсии» хотели отменить в Бурятии. Там с этой инициативой выступали местные коммунисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

О том, что забота о социальной справедливости является главной причиной законопроекта, говорит и политтехнолог Дмитрий Гусев. «Многим людям не нравится, что они работали всю жизнь на заводе и получают 10 тысяч рублей, тогда как чиновники под старость лет получают 50 тысяч рублей. Власти стараются избавиться от очагов возмущения, ввести какой-то баланс интересов и соблюсти справедливость», — рассказал Гусев «URA.RU». Кроме того, он полагает, что регион просто начал считать деньги.

Оборотной стороной принятого закона может стать обновление пермского чиновничества, считает депутат краевого Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко. «Это поспособствует обновлению состава глав районов и поселений. Многие из них, далеко не самые эффективные, сейчас держатся за места из-за большой пенсии. Пора менять их на молодых и активных», — рассказал Григоренко «URA.RU».

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Клепцин говорит, что не готов судить о сути инициативы губернатора и ее значимости — парламентарий пока не ознакомился с законопроектом. Аналогичный ответ «URA.RU» дали еще несколько народных избранников.

Напомним, с 1 января 2017 года был повышен пенсионный возраст для чиновников. Для мужчин он был увеличен до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Речь идет как о чиновниках, работающих в госаппарате, так и тех, кто занимает политические должности.