В Ялте заместителя главы администрации заключили под стражу
13 ноября 2025 в 19:30
Согласно решению суда, заместитель главы администрации Ялты заключена под стражу на срок два месяца в связи с обвинением в получении взятки.
