Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки

Заммэра Ялты Беломестнова арестована по обвинению в получении взятки
13 ноября 2025 в 20:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Женщина пробудет под стражей до 10 января 2026 года

Женщина пробудет под стражей до 10 января 2026 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Заммэра Ялты Ирина Беломестнова заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда. Женщина арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

«Ялтинским городским судом Республики Крым вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны», — сказано в сообщении суда во «ВКонтакте». Чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В Ялте Беломестнова отвечала за сферу строительства и благоустройства. Женщина заключена под стражу до 10 января 2026 года.

Продолжение после рекламы

Ранее стало известно, что в администрации Ялты накануне прошли оперативные мероприятия, в результате которых была задержана заместитель мэра города, как стало позже известно от источника в государственных структурах региона — ею является Ирина Беломестнова. Помощник главы Крыма Ольга Курлаева подтвердила эту информацию, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал