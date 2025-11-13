Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки

Женщина пробудет под стражей до 10 января 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Заммэра Ялты Ирина Беломестнова заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда. Женщина арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

«Ялтинским городским судом Республики Крым вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны», — сказано в сообщении суда во «ВКонтакте». Чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В Ялте Беломестнова отвечала за сферу строительства и благоустройства. Женщина заключена под стражу до 10 января 2026 года.

