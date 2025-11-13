Заммэра Ялты арестовали по обвинению в получении взятки
Женщина пробудет под стражей до 10 января 2026 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заммэра Ялты Ирина Беломестнова заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда. Женщина арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
«Ялтинским городским судом Республики Крым вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Беломестновой Ирины Евгеньевны», — сказано в сообщении суда во «ВКонтакте». Чиновницу подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В Ялте Беломестнова отвечала за сферу строительства и благоустройства. Женщина заключена под стражу до 10 января 2026 года.
Ранее стало известно, что в администрации Ялты накануне прошли оперативные мероприятия, в результате которых была задержана заместитель мэра города, как стало позже известно от источника в государственных структурах региона — ею является Ирина Беломестнова. Помощник главы Крыма Ольга Курлаева подтвердила эту информацию, пишет RT.
