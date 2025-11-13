Абхазия нарастила поставки лимонов и мандаринов в Россию

Абхазия нарастила поставки цитрусовых в Россию Фото: Илья Московец © URA.RU

С начала цитрусового сезона из Абхазии в Россию было экспортировано 4 329 тонн мандаринов и 196 тонн лимонов. Данные минсельхоза приводит таможенный комитет республики. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года — тогда объем поставок составил 3 613 тонн.

