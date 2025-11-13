Абхазия нарастила поставки лимонов и мандаринов в Россию
Фото: Илья Московец © URA.RU
С начала цитрусового сезона из Абхазии в Россию было экспортировано 4 329 тонн мандаринов и 196 тонн лимонов. Данные минсельхоза приводит таможенный комитет республики. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года — тогда объем поставок составил 3 613 тонн.
«С начала сезона в Россию было экспортировано 4 329 тонн мандаринов», — передает таможня Абхазии. Также в страну ввезли 196 тонн лимонов. Там уточнили, что рост объемов экспорта свидетельствует о развитии аграрного сектора Абхазии и высоком спросе на абхазские мандарины в России.
В Министерстве сельского хозяйства планируют экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона. Помимо мандаринов и лимонов, из Абхазии также вывозят другие фрукты. С начала сезона экспортировано 1 014 тонн фейхоа (в прошлом году — 887 тонн) и 176 тонн хурмы (в 2024 году — 178 тонн)
