Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Абхазия нарастила поставки лимонов и мандаринов в Россию

13 ноября 2025 в 19:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Абхазия нарастила поставки цитрусовых в Россию

Абхазия нарастила поставки цитрусовых в Россию

Фото: Илья Московец © URA.RU

С начала цитрусового сезона из Абхазии в Россию было экспортировано 4 329 тонн мандаринов и 196 тонн лимонов. Данные минсельхоза приводит таможенный комитет республики. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года — тогда объем поставок составил 3 613 тонн.

«С начала сезона в Россию было экспортировано 4 329 тонн мандаринов», — передает таможня Абхазии. Также в страну ввезли 196 тонн лимонов. Там уточнили, что рост объемов экспорта свидетельствует о развитии аграрного сектора Абхазии и высоком спросе на абхазские мандарины в России.

В Министерстве сельского хозяйства планируют экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона. Помимо мандаринов и лимонов, из Абхазии также вывозят другие фрукты. С начала сезона экспортировано 1 014 тонн фейхоа (в прошлом году — 887 тонн) и  176 тонн хурмы (в 2024 году — 178 тонн)

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал