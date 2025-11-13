Политолога-иноагента Шульман* признали террористкой
Екатерина Шульман* известна как политический аналитик, она регулярно комментирует внутреннюю политику России
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Политолог Екатерина Шульман (признанная Минюстом иноагентом на территории РФ) внесена в единый федеральный список террористов и экстремистов. Соответствующее решение принял Росфинмониторинг, документ ведомства оказался в распоряжении редакции.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные) Шульман Екатерина Михайловна», — говорится на сайте Росфинмониторинга. Ведомство не указало конкретных оснований для принятия такого решения.
Ранее Мещанский суд Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца в отношении политолога Екатерины Шульман. Она обвиняется в несоблюдении обязанностей, которые предусмотрены законодательством о деятельности иностранных агентов.
*Екатерина Шульман признана иноагентом на территории РФ
Скриншот из официального документа
Фото: сайт Росфинмониторинга
