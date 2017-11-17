Из тюменской больницы массово уходят врачи. Оставшиеся пишут Путину

09:57 17 ноября 2017 0

Людям. которые долгие годы спасали других, теперь самим нужна помощь (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская больница «Водников» рискует остаться без сотрудников. Врачи и медсестры написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщив о том, что его майские указы не выполняются. Зарплату тюменским работникам федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Западно-сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России) не повышали уже давно.

Люди получают на руки гораздо меньше, чем сотрудники местных, тюменских медучреждений, и увольняются — переходя работать в поликлиники облздрава.

Отчаявшиеся врачи написали письмо президенту Фото: скан документа

Письмо работники больницы «Водников» направили президенту Владимиру Путину, а копии, в частности, министру здравоохранения РФ Веронике Скорцовой, главе ФМБА России Владимиру Уйбе, руководителю тюменского Фонда обязательного медстрахования Юрию Гиберту и губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

Под письмом (имеется в распоряжении редакции) свои подписи поставил 171 сотрудник. Люди сообщили президенту, что поддерживают его политику и намерены отдать за него голоса на предстоящих выборах. «Мы видим, что Вы уделяете большое внимание проблемам здравоохранения России, — говорится в документе. — К сожалению, не все ваши майские указы выполняются в полном объеме».

Авторы рассказали, что во исполнение указов президента в части повышения зарплаты работникам медорганизаций в Тюменской области с октября 2017 года стали платить больше.

«Об этом уведомлены все сотрудники лечебных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения Тюменской области. В настоящее время врачи больниц города получили заработную плату в размере 70 тысяч рублей, медицинские сестры — 30 тысяч рублей. Однако в нашей больнице повышения заработной платы не было», — сообщили сотрудники.

В больнице Водников, по их словам, в октябре зарплата врача на ставку не достигла и 30 тысяч рублей (19-27 тысяч), а медсестры за полторы ставки получили по 14-17 тысяч рублей. В подтверждение своих слов авторы письма даже приложили платежки сотрудников за октябрь.

В октябре сотрудники больницы Водников расписались в платежках за прежние зарплаты — без прибавки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Больница Водников подведомственна Западно-Сибирскому медицинскому центру ФМБА России, который находится в Омске. Авторы письма сообщили, что не раз пытались решить финансовую проблему сотрудников, обращаясь в Омск, в тюменский ФОМС, в федеральный ФМБА.

Однако денег на больницу так никто и не выделил, хотя, как отмечают сотрудники, «мы оказываем экстренную и плановую медицинскую помощь населению города Тюмени и Тюменской области, участвуя в региональной программе госгарантий».

«Ваши майские указы касаются всех работников учреждений здравоохранения РФ, независимо от ведомственной принадлежности, поэтому и у нас должна повыситься заработная плата наравне с другими лечебными учреждениями нашей области», — уверены люди.

Корреспонденту «URA.RU» удалось связаться с одним из врачей больницы «Водников», оставившим свою подпись под обращением.

«Есть опасения, что через месяц у нас уже некому будет работать, — говорит он. — Зарплата мизерная. Омск нам платить не хочет, местная власть говорит, что они не могут. У президента же сказано, что следует поднять зарплату врача по отношению к местному уровню. Да, в Омске 30 тысяч рублей потолок, но ведь я-то живу здесь, плачу за квартиру так же, как врачи из второй горбольницы, и продукты покупаю здесь по местным ценам».

«У нас увольняются не только санитарки, но и доктора, медсестры, то есть квалифицированный персонал, с образованием, замену которым найти сложно, — пояснил собеседник агентства. — Полгода назад у нас было 340 сотрудников. Учитывая всю эту ситуацию, может быть, сейчас осталось 250. Реально — ситуация патовая.

Нам бояться уже нечего. Эти подписи уже можно сказать умирающих с голоду людей — у нас тоже кредиты, ипотека…

В 2014 году в Западно-Сибирском медцентре в Омске побывал глава ФМБА РФ Владимир Уйба (второй справа). Теперь ему придется разбираться с жалобой тюменцев Фото: с сайта zsmc-fmba.ru

Ну хорошо, закройте больницу, распустите нас, но вы нам скажите, что мы не нужны. Мы уйдем в другие места. Но многие же проработали тут по 40 лет, люди не хотят просто так все бросать. Ощущение такое, что о нас все забыли, мы никому не нужны.

Но мы же оказываем такую же помощь жителям Тюмени, и больные вправе требовать, чтобы уровень этой помощи был таким же, как в больнице «Нефтяник» или ОКБ №2. А как это, когда у нас врач даже поесть нормально не может?».

В пресс-службе тюменского ФОМС корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что письмо получено, и сейчас находится на рассмотрении. Дозвониться в пресс-службу Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России в Омске не удалось, туда направлен письменный редакционный запрос.

В федеральном ФМБА сообщили, что коллективное обращение сотрудников тюменской больницы получено и рассматривается. В самой больнице «Водников» корреспонденту агентства заявили, что Омский медцентр переправил письмо в Тюмень, и посоветовали обратиться за комментарием к начмеду Виктору Сюбаеву, однако его телефон в течение часа не отвечал. Обращение получено и в аппарате губернатора, подтвердили в пресс-службе главы региона — документ передан в областной департамент здравоохранения.

В пресс-службе департамента корреспонденту агентства подтвердили, что доходы медработников в регионе возросли.

«Тюменская область выполняет указы президента Российской Федерации, и зарплата врачей составляет 180% средней по экономике района, среднего медицинского персонала — 90% — с 1 октября 2017 года. Если сравнить с 2016, то в среднем по области зарплата, к примеру, врачей увеличилась на 39%, — отметили там. — Это касается тех учреждений, которые подведомственны департаменту здравоохранения Тюменской области. К сожалению, мы не можем нести ответственность за учреждения другой формы собственности, так как для увеличения зарплат используется бюджет Тюменской области».

Источник агентства в правительстве региона подтвердил: платить сотрудникам больницы «Водников» региональный бюджет не может: «это было бы нецелевое расходование средств, поскольку больница в подчинении у Омска, за это сразу же последует наказание от надзорных органов».

Сейчас работники больницы намерены ждать ответы на свое обращение, которые должны поступить к середине декабря. Люди надеются, что решение будет найдено.