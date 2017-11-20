Кто поведет уральских единороссов на выборы президента

22:05 20 ноября 2017 0

Под президентские выборы «ЕР» создает структуру, подобную полпредствам — у региональных отделений Урала появится куратор. Кто он — в материале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака в Салехард поставил точку в долгоиграющем споре единороссов — объединению руководящих органов партии в УрФО быть. Оно произойдет уже в 2017 году. Окончательно решение будет принято на федеральном съезде партии, который пройдет 22—23 декабря в Москве. Сейчас партийные боссы обсуждают, кто займет вакантные места в руководстве нового органа. Инсайдеры «URA.RU» раскрыли первые имена.

Укрупнение межрегиональных координационных советов — общероссийский тренд. «Уральский МКС будет включать в себя все субъекты, входящие в состав округа», — анонсировал реформы Андрей Турчак, находясь на Ямале.

Идею Андрея Турчака об укрупнении МКС на Урале восприняли крайне положительно Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Собеседники агентства по итогам совещания в Салехарде поделились: предложение Турчака об укрупнении межрегиональных координационных советов — скорее возврат к истокам, нежели какое-то новшество. Большой Уральский МКС уже существовал несколько лет назад. Он был раздроблен в 2015 году на три отдельных совета — в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в Челябинской области, в Свердловской и Курганской областях.

В 2016 году схему изменили, объединив Курган и Челябинск, которыми стал управлять южноуральский депутат Анатолий Литовченко. Свердловская область вошла в МКС «тюменской матрешки» под крылом Ивана Квитки. Он же возглавлял Уральский МКС до деления. До него руководили уральским органом Игорь Баринов, а еще ранее — Леонид Симановский и Валерий Язев.

Инсайдеры агентства сразу в нескольких регионах Урала отмечают, что

Иван Квитка по итогам реформ усилит свои позиции и снова получит пост главы единого МКС.

Уже занято и место первого заместителя. По неофициальным данным, им станет действующий куратор Курганской и Челябинской областей Анатолий Литовченко.

Иван Квитка по прогнозам снова займет место руководителя уральского МКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всего же у Квитки на новом посту должно появится четыре заместителя: первый зам, зам по агитационно-пропагандистской работе и еще два зама, направления работы которых пока окончательно не сформулированы. Кто займет вакантные места, также пока неясно.

Мероприятие с участием Турчака также частично развеяло интригу вокруг главы единороссов Свердловской области — оппоненты прочили Виктору Шептию отставку, однако этого не произошло. Более того, сам руководитель отделения оценивает прошедший МКС очень позитивно.

«Мы все друг друга знаем. И секретари лично знакомы и дружны, и наши команды. Для нас — это совершенно понятное организационное действие, и оно происходит в рамках сложившейся структуры, такой, как федеральный округ. Я здесь вижу только плюсы», — оценил в разговоре с агентством итоги МКС Виктор Шептий.

Виктор Шептий, вопреки ожиданиям, сохранил пост. Пока что Фото: Анна Майорова © URA.RU

Также позитивно публично оценивают перемены и челябинские единороссы. «Был интересен формат встречи. Хорошая обстановка, дружеская и вместе с тем требовательная, — поделился впечатлениями с „URA.RU“ секретарь Челябинского регионального отделения „ЕР“, председатель Заксобрания области Владимир Мякуш. — Нас ожидает укрупнение, вольемся в состав Уральского МКС».

Касательно объединения, позиция всех участников МКС, опрошенных «URA.RU», сводится к одной мысли: «партия сказала надо». Против этой идеи открыто пока не высказался никто, даже в кулуарных беседах.

Эксперты также поддержали реформы в стане единороссов. Политолог Дмитрий Орлов говорит, что система организации МКС по федеральным округам, как наиболее крупным внутригосударственным политическим единицам, более эффективна. То деление, которое действует сейчас, по оценке эксперта, выглядит искусственно.

«Деятельность крупных МКС можно будет эффективно координировать с деятельностью полпредов.

Это логичное предложение, оно наверняка будет поддержано в партии и будет быстро осуществляться. На мой взгляд это приведет к перезагрузке системы управления партии и в конечном итоге усилит эффективность координации деятельности различных проектов и программ между регионами и общую эффективность управления партии», — говорит политолог.

Дмитрий Кобылкин исполнил мечту Андрея Турчака побывать в Сабетте Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Источники агентства внутри уральских отделений «Единой России» считают, что усиление влияния партии необходимо в преддверии президентских выборов. И в первую очередь это касается южных регионов УрФО. Поддержка «ЕР» среди избирателей в них хоть и достаточно высока, но ниже, чем, например, у соседей в «тюменской матрешке».

Сейчас всем регионам Урала предложено обдумать предстоящие реформы. На местах в скором времени должны состояться заседания местных политсоветов, которые вынесут свои предложения и замечания по объединению.

Также инсайдеры отметили личную причину визита Андрея Турчака на Ямал. Глава генсовета «Единой России», как говорят его коллеги, уже давно лично мечтал побывать в Сабетте на строительстве завода «Ямал-СПГ». Губернатор Дмитрий Кобылкин это пожелание выполнил.