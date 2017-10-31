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Главные новости Свердловской области
09:22  31 октября 2017 0

Судьбу Виктора Шептия решили в Сургуте

Теперь гонка: кто первым расскажет свою версию новому секретарю генсовета Андрею Турчаку
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Завершающий этап праймериз по подбору кандидата на выборах губернатора Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий спокойно ждет знакового заседания Уральского МКСФото: Анна Майорова © URA.RU

20 ноября станут известны итоги конфликта между руководителем уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иваном Квиткой и лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. В этот день на заседании МКС в Салехарде будет принято решение об оценке, проведенной свердловскими партийцами в 2017 году предвыборной кампании. Документ ляжет на стол секретарю генсовета партии Андрею Турчаку. Пессимисты ждут жестких решений и отставок. Оптимисты называют конфликт придуманным, искусственно подогреваемым и уверены, что он сойдет на нет.

По данным источника «URA.RU» в партийных структурах, на заседание, помимо Виктора Шептия, приглашены входящие в руководящие органы МКС свердловчане. В их числе спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и депутат областного парламента Елена Чечунова. В документах также значатся фамилии губернатора Евгения Куйвашева и его первого заместителя Владимира Тунгусова. Однако представители областных властей не смогли однозначно сказать, будет ли включена в рабочий график первых лиц региона эта поездка.

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Андрею Турчаку придется разбираться в причинах уральских внутрипартинйых конфликтов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В присутствии партийных и властных ВИПов будет обсуждаться вопрос об итогах избирательной кампании 2017 года. Ряд опрошенных «URA.RU» высокопоставленных партфункционеров ожидает принятия по итогам диспута жесткого решения в отношении свердловских единороссов. Уже 23 ноября документ будет передан занявшему недавно пост секретаря генсовета Андрею Турчаку, который прибудет в Екатеринбург для проведения окружного партийного совещания. Решение может стать основанием для проведения кадровых ротаций в партячейке, которые будут поддержаны группой входящих в них противников Шептия.

Основания для реализации такого сценария есть. В августе ревизоры из МКС лично проверили ход выборов в свердловских муниципалитетах, выявив на них существенные нарушения. В частности, в ряде городов мэры выдвинули списки кандидатов-самовыдвиженцев в противовес колоннам прошедших праймериз кандидатов от «ЕР», на ряде территорий не использовалась партийная символика, программы некоторых кандидатов не соответствовали установкам партии.

Сплав Игоря Холманских по Чусовой. Слобода, квитка иван
Противники Ивана Квитки предрекают переформатирование Уральского МКС
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У статусного представителя свердловского отделения «Единой России» другой взгляд на события. Он обвинил Ивана Квитку в превышении данных ему уставом «ЕР» полномочий. И заявил о подготовке аналитических записок, в которых обосновывается необходимость замены главы Уральского МКС: «Мы ожидаем, что одним из первых шагов Андрея Турчака станет переформатирование самого института МКС с точки зрения территориальной нарезки и рабочего функционала. А вслед за этим неизбежны и кадровые перестановки в их руководстве». По мнению источника, соответствующих решений можно ждать уже после президентских выборов — до марта 2018 года на любые внутрипартийные реформы будет наложен мораторий.

По словам высокопоставленного сторонника Виктора Шептия, его конфликт с Иваном Квиткой в последние дни обострился: «Его исход будет зависеть от того, у какой из сторон будет больше возможностей донести 23 ноября свою позицию до Андрея Турчака. Я уверен, что позиции Виктора Шептия крепки и ему ничего не угрожает». Он уверен, что борьба будет носить в большей степени аппаратный характер и не выйдет в публичную плоскость.

Заседание Регионального политического совета "Единой России". Екатеринбург, косинцев александр
Александр Косинцев уверен, что внутрипартийный конфликт раздувается искусственно
Фото: Анна Майорова © URA.RU

В официальных комментариях единороссы заявляют об отсутствии разногласий, готовности найти общий язык и продолжить совместную работу. «Упоминаемый вами конфликт является надуманным и постоянно искусственно подогреваемым», — уверен председатель свердловского исполкома «Единой России» Александр Косинцев.

30 октября он выступил с докладом на прошедшем в Сургуте заседании профильной комиссии Уральского МКС, отвечающей за подготовку и анализ предвыборных кампаний: «Мы получили хорошую, качественную оценку за организацию выборов. Многие из присутствующих подчеркивали, что Свердловская область — сложная территория, на которой много конфликтов. И заявляли, что понимают, в каких условиях мы работаем».

По мнению Косинцева, именно прозвучавшие в Сургуте мирные тезисты будут положены в основу салехардского доклада: «Вторично проговаривать то же самое 20 ноября смысла не будет — в Салехарде будут присутствовать те же самые люди». Он подчеркнул, что свердловские единороссы постоянно находятся на связи с Иваном Квиткой и они не слышали от него «выпадов против свердловского регионального отделения».

В Уральском МКС попросили «URA.RU» акцентировать внимание на том, что поездка представителей межрегионального совета в свердловские города в ходе выборов не являлась ревизией: «Давайте определимся, что это были не ревизоры и они не проводили проверку. Они действовали в рамках рабочей группы МКС, поездка проводилась в соответствии с их полномочиями. Они оказывали помощь региональному отделению в ходе избирательной кампании. Все проходило в соответствии с положением о МКС при содействии свердловского регионального отделения».

Представитель межрегионального совета заявил, что на совещание приглашены только члены МКС. Повестка мероприятия, по его словам, будет утверждена в окончательном виде до конца текущей недели.

Дозвониться до Виктора Шептия не удалось.

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