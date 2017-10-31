Судьбу Виктора Шептия решили в Сургуте

09:22 31 октября 2017 0

Виктор Шептий спокойно ждет знакового заседания Уральского МКС Фото: Анна Майорова © URA.RU

20 ноября станут известны итоги конфликта между руководителем уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иваном Квиткой и лидером свердловских единороссов Виктором Шептием. В этот день на заседании МКС в Салехарде будет принято решение об оценке, проведенной свердловскими партийцами в 2017 году предвыборной кампании. Документ ляжет на стол секретарю генсовета партии Андрею Турчаку. Пессимисты ждут жестких решений и отставок. Оптимисты называют конфликт придуманным, искусственно подогреваемым и уверены, что он сойдет на нет.

По данным источника «URA.RU» в партийных структурах, на заседание, помимо Виктора Шептия, приглашены входящие в руководящие органы МКС свердловчане. В их числе спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и депутат областного парламента Елена Чечунова. В документах также значатся фамилии губернатора Евгения Куйвашева и его первого заместителя Владимира Тунгусова. Однако представители областных властей не смогли однозначно сказать, будет ли включена в рабочий график первых лиц региона эта поездка.

Андрею Турчаку придется разбираться в причинах уральских внутрипартинйых конфликтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В присутствии партийных и властных ВИПов будет обсуждаться вопрос об итогах избирательной кампании 2017 года. Ряд опрошенных «URA.RU» высокопоставленных партфункционеров ожидает принятия по итогам диспута жесткого решения в отношении свердловских единороссов. Уже 23 ноября документ будет передан занявшему недавно пост секретаря генсовета Андрею Турчаку, который прибудет в Екатеринбург для проведения окружного партийного совещания. Решение может стать основанием для проведения кадровых ротаций в партячейке, которые будут поддержаны группой входящих в них противников Шептия.

Основания для реализации такого сценария есть. В августе ревизоры из МКС лично проверили ход выборов в свердловских муниципалитетах, выявив на них существенные нарушения. В частности, в ряде городов мэры выдвинули списки кандидатов-самовыдвиженцев в противовес колоннам прошедших праймериз кандидатов от «ЕР», на ряде территорий не использовалась партийная символика, программы некоторых кандидатов не соответствовали установкам партии.

Противники Ивана Квитки предрекают переформатирование Уральского МКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У статусного представителя свердловского отделения «Единой России» другой взгляд на события. Он обвинил Ивана Квитку в превышении данных ему уставом «ЕР» полномочий. И заявил о подготовке аналитических записок, в которых обосновывается необходимость замены главы Уральского МКС: «Мы ожидаем, что одним из первых шагов Андрея Турчака станет переформатирование самого института МКС с точки зрения территориальной нарезки и рабочего функционала. А вслед за этим неизбежны и кадровые перестановки в их руководстве». По мнению источника, соответствующих решений можно ждать уже после президентских выборов — до марта 2018 года на любые внутрипартийные реформы будет наложен мораторий.

По словам высокопоставленного сторонника Виктора Шептия, его конфликт с Иваном Квиткой в последние дни обострился: «Его исход будет зависеть от того, у какой из сторон будет больше возможностей донести 23 ноября свою позицию до Андрея Турчака. Я уверен, что позиции Виктора Шептия крепки и ему ничего не угрожает». Он уверен, что борьба будет носить в большей степени аппаратный характер и не выйдет в публичную плоскость.

Александр Косинцев уверен, что внутрипартийный конфликт раздувается искусственно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В официальных комментариях единороссы заявляют об отсутствии разногласий, готовности найти общий язык и продолжить совместную работу. «Упоминаемый вами конфликт является надуманным и постоянно искусственно подогреваемым», — уверен председатель свердловского исполкома «Единой России» Александр Косинцев.

30 октября он выступил с докладом на прошедшем в Сургуте заседании профильной комиссии Уральского МКС, отвечающей за подготовку и анализ предвыборных кампаний: «Мы получили хорошую, качественную оценку за организацию выборов. Многие из присутствующих подчеркивали, что Свердловская область — сложная территория, на которой много конфликтов. И заявляли, что понимают, в каких условиях мы работаем».

По мнению Косинцева, именно прозвучавшие в Сургуте мирные тезисты будут положены в основу салехардского доклада: «Вторично проговаривать то же самое 20 ноября смысла не будет — в Салехарде будут присутствовать те же самые люди». Он подчеркнул, что свердловские единороссы постоянно находятся на связи с Иваном Квиткой и они не слышали от него «выпадов против свердловского регионального отделения».

В Уральском МКС попросили «URA.RU» акцентировать внимание на том, что поездка представителей межрегионального совета в свердловские города в ходе выборов не являлась ревизией: «Давайте определимся, что это были не ревизоры и они не проводили проверку. Они действовали в рамках рабочей группы МКС, поездка проводилась в соответствии с их полномочиями. Они оказывали помощь региональному отделению в ходе избирательной кампании. Все проходило в соответствии с положением о МКС при содействии свердловского регионального отделения».

Представитель межрегионального совета заявил, что на совещание приглашены только члены МКС. Повестка мероприятия, по его словам, будет утверждена в окончательном виде до конца текущей недели.

Дозвониться до Виктора Шептия не удалось.