«Школьника из Бундестага» учили патриотизму, а не истории. Репортаж

17:32 23 ноября 2017 0

Выступление «школьника из бундестага» вскрыло огромный провал в патриотическом воспитании и знании истории не только в Новом Уренгое, но и во всей стране Фото: скриншот телеканала «Ямал»

Несколько суток подряд российское общество обсуждает речь старшеклассника гимназии Нового Уренгоя в немецком парламенте. Масштабная дискуссия началась со слов парня, который в бундестаге извинялся за убитых немецких солдат. Большинство спикеров, даже самые «горячие головы», говорили о неправильном воспитании подростка и вине школы. Журналист «URA.RU» Вячеслав Егоров отправился в Новый Уренгой и его гимназию №1, чтобы зафиксировать, как горожане переживают федеральный скандал.

Новый Уренгой встретил легким морозом. Город живет своей жизнью, и, на первый взгляд, ничего существенного в буднях уренгойцев не произошло. И поначалу даже казалось, что история с «школьником из бундестага» вообще никак не относится к газовой столице России. Но на самом деле десятиклассник Коля после пламенной речи о «невинноубиенных» солдатах Вермахта перед германским парламентом за пару дней стал в Новом Уренгое популярнее любого взрослого.

Новоуренгойская гимназия считается лучшей в городе, одной из лучших на Ямале и входит в ТОП-500 лучших школ России Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

О юноше, заявившем с трибуны бундестага о том, что бойцы вермахта, попавшие в плен под Сталинградом, не хотели воевать и погибли в «тяжелых условиях плена», знают таксисты и просто прохожие на улице. Его поступок обсуждают люди на кухне по вечерам. Мнения звучат разные. Но, надо сказать, что в предатели Родины его не записывают. Обсуждают скорее «славу», которую он принес Новому Уренгою.«Пацан молодой еще, сам, наверное, не понял, чего там рассказал, а вся страна поняла. Читал в Интернете? Теперь говорят, что у нас тут какой-то рассадник фашизма», — с сильным восточным акцентом рассказал один из новоуренгойских таксистов.

Первая точка моего маршрута — уренгойская гимназия, в которой учится «школьник из бундестага». Быстро нашел приемную. Спустя пару минут к кабинету впопыхах прибежала директор школы Екатерина Кашникова. Она сразу согласилась на беседу и рассказала о событиях последних дней.

«Программа сотрудничества с Германией… обычное дело… пригласили участвовать в проекте… не знали, что придется выступить на таком высоком уровне. Конечно, взрослые недосмотрели», — рассказывает директор.

С ее слов, ребята готовились к обычному патриотическому проекту. Но то ли от недопонимания, то ли по другим причинам, ямальским ребятам пришлось выступать перед германским парламентом.

Директор уренгойской гимназии: теперь всю систему патриотического воспитания придется пересмотреть Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С момента первых публикаций в СМИ и Интернете школьные телефоны не смолкали. Школьный сайт не выдержал резкого потока нахлынувших на него в поисках информации пользователей и «упал». Официальное сообщество гимназии в соцсети «ВКонтакте», где изначально было опубликовано выступление школьника в бундестаге, атаковали сотни гневных пользователей и троллей, которые угрожали новоуренгойскому гимназисту и проклинали его. Пост пришлось удалить, а комментарии в группе запретить.

«Мальчик ни в чем не виноват. Это — наша ошибка. Это моя вина, вина преподавателя немецкого языка Людмилы Викторовны Кононенко, которая сопровождала ребят в поездке. И мы ни в коем случае с себя не снимаем ответственность. Сейчас в школе проходит служебное расследование. Идут проверки», — говорит Екатерина Кашникова.

Школьника из Нового Уренгоя учили патриотизму, а не истории Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В подтверждении всего сказанного мне устроили экскурсию по школе. Просторные светлые классы. Гостей при входе встречает целая стена с наградами гимназистов. Есть небольшой патриотический уголок: на стене висит красное знамя Победы. Директор рассказывает, что дети постоянно участвуют в патриотических акциях, ведут шефство над ветеранами.

Чувствуется рука «Газпрома», который шефствует над гимназией. Несколько классов раскрашеыо в сине-голубые цвета компании и расписаны логотипами «Газпром добыча Уренгой». Компания спонсирует обучение детей в профильных классах, растит будущих специалистов газодобычи. И сотрудничество с Германией, говорят в гимназии, было налажено около 10 лет назад благодаря образовательным программам «Газпрома» и немецкой компании «Винтерсхалл».

1/5 Кадры из новоуренгойской гимназии, где учится герой федеральной повестки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сам Николай уже вернулся в Новый Уренгой, но в этот день в школе его не было. Директор говорит, что он немного приболел — не выдержал длительного переезда и сильного стресса из-за всего произошедшего. Ему дали немного времени прийти в себя и скоро он должен вернуться к учебе.

Юные гимназисты с нетерпением ждут этого момента. Ребята говорят, что в школе он всегда был в числе успешных учеников. Нацистских и германофильских взглядов за ним никогда не замечали.

По возвращению из Берлина самый знаменитый школьник Нового Уренгоя заболел. Однокашники ждут возвращения Николая Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Ну он там, конечно, немцам выдал номер. Мы все в школе были, когда в интернете все это читали. Но он точно не хотел никого оскорблять и извиняться за нашу Победу. Я уверена», — поделилась одна из учениц.

По рассказам всех опрошенных собеседников, сейчас шумиха в городе уже утихла. Еще немного гудят соцсети. Но тема, которую еще пару дней назад обсуждали в России буквально все, уже не вызывает первоначального шока. Большинство горожан встали на защиту мальчика и просят оставить его и весь Новый Уренгой в покое.

«Не пойму, чего так к мальчишке прицепились. Лучше надо учить историю, патриотическим воспитанием активнее заниматься. Разъяснять. Тогда и казусов таких не будет», — говорит Елена, с которой я столкнулся в очереди на кассе в супермаркете.

Специалисты же недостатка в работе с молодежью не видят. Например, один из известных в городе общественников Дмитрий Плотников рассказал, что сам проходил службу в армии в группе советских войск в Германии. И сейчас он ведет активную работу с детьми в Новом Уренгое. «Конечно, работы по патриотическому воспитанию никогда много не бывает, но то, что делается в городе, делается на должном уровне. Детям есть чем заняться. Работу ведут все структуры, которые к этому причастны, общественные организации», — отмечает Плотников.

Ветеран ВОВ Елена Иващенко говорит, что в Новом Уренгое и дети воспитанные, и власть про стариков не забывает Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Ветеран Великой Отечественной войны Елена Иващенко, к которой мне вместе с сотрудниками соцзащиты удалось попасть в гости, тоже отметила, что уренгойские дети на редкость воспитанные и неуважения к ветеранам она с их стороны еще никогда не замечала. «Мы же часто встречаемся тут со школьниками, приходим к ним на уроки. И всегда они нас встречают с глубоким почтением. Даже вот тут, пойду, бывает в магазин, хлеба куплю, продуктов каких. Ребята местные подбегают, предлагают помочь сумку до дома донести», — говорит ветеран.

Многие собеседники в Новом Уренгое подметили, что уренгойский школьник хотел донести в своей речи совершенно другое. И тут сошлись разом все факторы: неумение школьника формулировать мысли, болезненная для большинства россиян тема, уровень, на котором выступал Николай, межнациональная напряженность, недостаточное внимание со стороны ответственных. Все это в совокупности привело к взрыву повестки.

«Мы четко увидели недостатки, над которыми нужно работать. Не исключено, что всю систему придется пересматривать», — заявила директор уренгойской гимназии.

Администрация Нового Уренгоя уже несколько дней отбивает атаки и отводит прессинг от семьи «школьника из бундестага» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По ее словам, недостаток понимания тонких моментов истории, обнаруженный у юноши, поднимает вопрос в целом об эффективности современного образования. Директор вспоминает, что об этом же год назад на съезде Российского движения школьников в Ярославле говорила министр образования Ольга Васильева. Она говорила, что на историю Великой Отечественной войны в школах уделяется слишком мало часов.

Говорят, консолидироваться горожанам помогли публичные выступления главы города Ивана Костогриза и губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. «Мы с вами не должны путать понятия популяризации нацизма, в чем его пытаются обвинить, и сострадания к людям… Мальчика в обиду никто не даст. У нас достаточно много компетентных органов, которые справятся с этими задачами и проверят все. Если будут виновные — они будут наказаны», — высказал свое отношение к ситуации Кобылкин. В Новом Уренгое даже ходит слух, что губернатор в первый день лично звонил маме школьника.

Вечный огонь в Новом Уренгое Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Также в городе с благодарностью относятся к выступлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в защиту мальчика и сожалеют, что общество дошло до того, что с такой легкостью нападает на детей.

Как теперь сложится жизнь самого «школьника из Бундестага», пока не ясно. Связаться с его семьей не удалось. В администрации города рассказали, что семья устала от внимания СМИ и прессинга, который им пришлось пережить за эти дни.

«Звонки поступают постоянно. Но семья уже не отвечает на телефоны. Для них все это тяжело. Семья попросила их контакты никому не давать», — говорит начальник пресс-службы администрации Нового Уренгоя Лариса Невеселая под несмолкаемый трезвон телефонов.