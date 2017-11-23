В Пермском крае зреет новая протестная группа

23:06 23 ноября 2017 0

Несколько крупнейших предприятий Пермского края готовы выйти на митинги. Как отреагирует власть? Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В последние пару недель пермская элита и общественность обсуждают, что вслед за обманутыми дольщиками в Прикамье формируется протестная группа рабочих. Причем люди уже выходят на улицы под лозунги, с которыми «партия власти» при поддержке прежнего губернатора Виктора Басаргина шла на выборы в прошлом году.

Поводом для рассуждений о протесте рабочих стал массовый пикет сотрудников предприятия «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) — в конце прошлой недели несколько десятков промышленников вышли под окна налоговой службы. Шокировало наблюдателей использование лозунга единороссов «Будут работать заводы — будет жить Пермский край!». Пользователей соцсетей теперь обсуждают, что обещания властей не сработали, раз протестуют рабочие.

Во времена Виктора Басаргина пикеты и митинги в Перми были совсем другие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«URA.RU» ранее подробно рассказывало о проблемах «Элиза» — налоговики блокируют счета завода, который летом 2014 года стал банкротом. Бывшие топ-менеджеры предприятия не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, и стали фигурантами уголовных дел.

Теперь в любой момент без работы рискуют остаться 293 человека. Причем в отдаленном микрорайоне Гайва (там находится производство) они вряд ли легко найдут работу. Поэтому закрытие предприятия чревато не только экономическими, но и социальными проблемами.

«Нас вообще никто не замечал, пока мы не подали уведомление о пикете. Но и сейчас наступило какое-то затишье. Конечно, мы рассматриваем варианты новых протестных акций, в том числе совместных с другими предприятиями. Но пока ждем реакции властей и налоговых органов», — говорит технический директор «Элиза» Артем Кочкин.

Собеседник добавил, что сейчас планируется встреча представителей завода, налоговиков и чиновников. В арбитражном суде продолжается процесс по поводу долгов «Элиза». Сколько еще проработает предприятие — неизвестно.

Алексей Чибисов заступился за протестующих рабочих Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как стало известно «URA.RU», власти отреагировали на протест: министерство промышленности во главе с вице-премьером, единороссом Алексеем Чибисовым поддержало «Элиз» обращением в суд о нежелательности остановки работы предприятия, сокращения работников и долгов по зарплате.

В пресс-службе минпромторга подтвердили факт обращения в суд и отметили, что ведомство не заинтересовано в закрытии завода. Положение предприятия сегодня напрямую зависит от действий налоговой службы.

Ранее о сложных взаимоотношениях с налоговиками заявил и Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) в лице исполнительного директора, депутата Заксобрания Егора Заворохина. Последний даже публично обратился к губернатору Максиму Решетникову и попросил главу региона стать арбитром в конфликте. А через несколько дней топ-менеджер покинул предприятие.

Егор Заворохин отмечает, что о поддержке промышленности в Перми говорить пока не приходится Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Проблема завода в том, что налоговая топорными методами стремится наполнить бюджет. Ее не интересуют ни производство, ни люди, ни тот факт, что со счетов списывают средства на выплату зарплат. Новое руководство пока урегулировало ситуацию, но есть профсоюз — если работников перестанет устраивать их положение, то они, конечно, начнут протест», — отметил Заворохин в беседе с корреспондентом «URA.RU» и добавил, что «Единая Россия» по всей стране обещала поддерживать промышленность, и во многих регионах это происходит, но не в Перми.

Уместно добавить, что на этой неделе в интервью газете «Коммерсант» Максим Решетников сообщил о планируемой интеграции ЗиДа в структуру «Ростеха». Впереди предстоит решать задачу инвестиций в предприятие.

При Викторе Басаргине протестные акции имели другие особенности. Самыми запоминающимися стали выступления против самого губернатора, вице-премьера и министра здравоохранения Ольги Ковтун и компаний миллиардера Виктора Вексельберга, контролирующих пермское ЖКХ. В начале правления «варяга» пермяки боролись с идеей строительства зоопарка в Черняевском лесу

В свое время с митинга против Ольги Ковтун началась масштабная борьба с «варягами» в правительстве, которая закончилась арестами министров и сменой губернатора Фото: Стефан Савелли © URA.RU

Группы протестующих, объединенных общей проблемой, возникли в прошлом году. Сначала на улицы стали выходить сотрудники государственного свинокомплекса «Пермский» поселка Майский (Краснокамский район) — они выступили против развала предприятия, отданного в аренду омской группе компаний «Синергия». Потом протестовать начали обманутые дольщики «Первого Пермского микрорайона» — масштабного строительного проекта, который на телевидении презентовал сам Басаргин. Периодически митинги устраивали жители домов, которые могут снести из-за близости газо- и нефтепроводов — эта группа тоже столкнулась с молчанием предыдущего губернатора.

После ухода Басаргина в отставку его «наследием» стали как раз дольщики, к которым присоединились еще десятки пермяков, не дождавшихся своих квартир. Массовость их акций меняется от случая к случаю. Меры поддержки дольщикам приняло правительство региона. И губернаторская выборная кампания прошла спокойно — без громких протестных выступлений.

Как рассуждает Константин Окунев, митинговать полезно — тогда на тебя точно обратят внимание Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Теоретически группу протестующих рабочих помимо «Элиза» и Машзавода им. Ф.Э. Дзержинского сегодня могут сформировать также «Мотовилихинские заводы» (находится в процедуре банкротства). Не успокоилась ситуация и на свинокомплексе «Пермский». Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что представители коллективов предприятий ведут переговоры о совместном протесте, однако пока общего решения нет — все рассчитывают на позитивные перемены и помощь властей.

Публичный протест сегодня отнюдь не напрасен — рассуждает лидер движения «Выбор» Константин Окунев, чье видео с пикета «Элиза» разошлось по Facebook. «Многие привыкли к выступлениям оппозиции, но не работяг. На улицы выходят люди, осознавшие всю тяжесть положения своих предприятий. В митингах, безусловно, есть смысл, поскольку за ними наблюдают не только местные власти, но и федеральный центр».

Хотя начавшиеся протесты рабочих не обращены напрямую к властям региона, этим пикетам необходимо уделить внимание — полагает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Заводы — это не цеха и оборудование, а реальные люди, которые нуждаются в достойных условиях труда и зарплате. Конечно, проблемы пермских предприятий возникли в предыдущие годы. Но очевидно, что если сегодня промышленники испытывают проблемы, то нынешним властям нужно реагировать — возможно, обращаться к федеральным структурам, от которых зависит благополучие заводов в Прикамье», — отметил собеседник.