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Главные новости Пермского края
19:58  17 ноября 2017 0

«Хотят кормить китайцев?» Рабочие уникального завода устроили пикет в центре Перми. ФОТО

Пикет работников Пермского изоляторного завода. Пермь, пикет
Рабочие вспомнили лозунг, с которым в прошлом году шла на выборы «партия власти»Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В центре Перми рабочие организовали пикет из-за тяжелого положения изоляторного завода. Предприятие выступило против действий налоговиков.

В пятницу, 17 ноября, несколько десятков сотрудников предприятия «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) вышли на пикет возле здания налоговой инспекции по улице Окулова, 46. Производство на предприятии в любой момент может быть остановлено из-за того, что налоговики блокируют счета завода. Без работы рискуют остаться 293 человека.

Заводчане вышли на акцию с лозунгами «Закрытие изоляторного — удар по энергетике страны!», «Президент, помоги!», «Руки прочь от изоляторного!», «ФНС — враг импортозамещения?», «ФНС хочет кормить китайцев?», «Будут работать заводы — будет жить Пермский край» (слоган единороссов на выборах в прошлом году).

«Элиз» является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. Летом 2014 года предприятие было признано банкротом. Бывшие топ-менеджеры завода не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, и стали фигурантами уголовных дел.

Руководство «Элиза» ранее отмечало, что в случае остановки уникального пермского производства последнего российского производителя электрофарфора (Гжельский завод «Электроизолятор») с рынка вытеснят китайцы.

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Пермские рабочие просят о помощи главу государства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Стефан Савелли
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