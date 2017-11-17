В центре Перми рабочие организовали пикет из-за тяжелого положения изоляторного завода. Предприятие выступило против действий налоговиков.
В пятницу, 17 ноября, несколько десятков сотрудников предприятия «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) вышли на пикет возле здания налоговой инспекции по улице Окулова, 46. Производство на предприятии в любой момент может быть остановлено из-за того, что налоговики блокируют счета завода. Без работы рискуют остаться 293 человека.
Заводчане вышли на акцию с лозунгами «Закрытие изоляторного — удар по энергетике страны!», «Президент, помоги!», «Руки прочь от изоляторного!», «ФНС — враг импортозамещения?», «ФНС хочет кормить китайцев?», «Будут работать заводы — будет жить Пермский край» (слоган единороссов на выборах в прошлом году).
«Элиз» является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции — Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. Летом 2014 года предприятие было признано банкротом. Бывшие топ-менеджеры завода не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, и стали фигурантами уголовных дел.
Руководство «Элиза» ранее отмечало, что в случае остановки уникального пермского производства последнего российского производителя электрофарфора (Гжельский завод «Электроизолятор») с рынка вытеснят китайцы.