На крупнейшем оборонном предприятии Перми меняется глава

Исполнительный директор завода имени Дзержинского Егор Заворохин покидает свой пост, чтобы помогать предприятию на федеральном уровне. Его место займет человек из его же команды.
Должность исполнительного директора ЗИДа займет Алексей Чазов, который ранее работал заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. Приказ о его назначении подписан 30 октября, сообщил «URA.RU» Егор Заворохин. Собеседник агентства добавил, что сам он уезжает на работу в Москву. На какую именно должность — Заворохин не уточнил. Напомним, Егор Заворохин также является депутатом краевого Заксобрания. По его словам, отъезд на парламентскую деятельность не повлияет. «У меня появится больше рычагов влияния для того, чтобы помочь заводу», — пояснил уже бывший глава ЗиДа.
Председатель профсоюзного комитета завода Риф Галимзянов пояснил «URA.RU», что Алексей Чазов — человек из команды Егора Заворохина. По словам Галимзянова, коллектив предприятия настроен оптимистично. «Нам обещали много заказов. А с 13 ноября у нас возвращается пятидневная рабочая неделя», — рассказал председатель профсоюзного комитета.
Напомним, ЗИД находится в процедуре банкротства около 12 лет. За это время часть производственных площадок предприятия была распродана. Заняв пост исполнительного директора завода, Егор Заворохин инициировал возвращение имущества предприятия. В частности, удалось вернуть производственную площадку №5.