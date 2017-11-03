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Главные новости Пермского края
19:26  03 ноября 2017 0

Уникальному уральскому предприятию грозит закрытие. Это порадует китайцев

Пикет рабочих фабрики Nestle. Пермь, пикет, nestle, нестле, сокращения, увольнения
Очередное пермское предприятие оказалось в крайне тяжелом положенииФото: Василий Заболотных © URA.RU

Пермский «изоляторный» завод рискует прекратить производство и оставить без работы почти 300 человек. Как стало известно «URA.RU», уникальное предприятие оказалось в тяжелой финансовой ситуации.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) в любой момент может остановить производство из-за сложных отношений с налоговой службой. Налоговики блокируют счета завода, что грозит прекращением его дальнейшей деятельности. Безработными рискуют стать 293 человека.

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Руководство предприятия подтвердило «URA.RU» факт тяжело положения «Элиза». «Если мы остановим печь, то запустить ее снова получится только после капитального ремонта. А речь об уникальном производстве, которому практически нет аналогов в России. Сейчас у нас продолжаются судебные разбирательства с налоговой. На сегодняшний день предприятие уже погасило задолженность по НДФЛ в размере более 60 млн руб., которую создали предыдущие собственники и руководители», — пояснил ситуацию технический директор завода Артем Кочкин. Собеседник добавил, что ради привлечения внимания общественности сотрудники готовы выйти на митинг.

«Элиз» на сегодняшний день является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции: Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. В июне 2014 года завод был признан банкротом, после того как предыдущие акционеры вывели из собственности «Элиза» две производственные площадки. Бывшие руководители предприятия, которые не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, стали фигурантами уголовных дел.

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Техдиректор Артем Кочкин отметил, что сегодня в России из четырех предприятий, выпускавших высоковольтные изоляторы 110 кВ, осталось только два: «Элиз» и Гжельский завод «Электроизолятор» (Московская область). В случае прекращения работы пермского завода вероятно, что в кратчайшие сроки последнего российского производителя электрофарфора с рынка вытеснят китайцы, и вся электроэнергетика России попадет в зависимость от иностранных поставщиков.

«URA.RU» направило официальный запрос в УФНС по Пермскому краю.

Отметим, «Элиз» — не единственное пермское предприятие, оказавшееся в плачевном финансовом положении из-за долгов по налогам. На прошлой неделе исполнительный директор Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского (ЗиД), депутат Заксобрания Егор Заворохин на заседании парламента региона публично попросил губернатора Максима Решетникова стать «арбитром» в отношениях промышленников и налоговых органов: завод платит все текущие налоги, но с его счетов списывают еще и долги за прошлые годы, за которые нынешний топ-менеджмент ответственности не несет. Сложившаяся ситуация грозит ЗиДу закрытием. В итоге Заворохин 30 октября принял решение оставить руководящий пост ЗиДа и трудоустроиться в Москве на одно из оборонных предприятий.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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