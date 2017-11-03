Уникальному уральскому предприятию грозит закрытие. Это порадует китайцев

Пермский «изоляторный» завод рискует прекратить производство и оставить без работы почти 300 человек. Как стало известно «URA.RU», уникальное предприятие оказалось в тяжелой финансовой ситуации.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие «Элиз» (бывший Пермский завод высоковольтных электроизоляторов) в любой момент может остановить производство из-за сложных отношений с налоговой службой. Налоговики блокируют счета завода, что грозит прекращением его дальнейшей деятельности. Безработными рискуют стать 293 человека.
Руководство предприятия подтвердило «URA.RU» факт тяжело положения «Элиза». «Если мы остановим печь, то запустить ее снова получится только после капитального ремонта. А речь об уникальном производстве, которому практически нет аналогов в России. Сейчас у нас продолжаются судебные разбирательства с налоговой. На сегодняшний день предприятие уже погасило задолженность по НДФЛ в размере более 60 млн руб., которую создали предыдущие собственники и руководители», — пояснил ситуацию технический директор завода Артем Кочкин. Собеседник добавил, что ради привлечения внимания общественности сотрудники готовы выйти на митинг.
«Элиз» на сегодняшний день является крупнейшим в России производителем высоковольтных фарфоровых изоляторов. Основные потребители продукции: Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, Россети, РЖД, промышленные предприятия, выпускающие электротехническое оборудование. В июне 2014 года завод был признан банкротом, после того как предыдущие акционеры вывели из собственности «Элиза» две производственные площадки. Бывшие руководители предприятия, которые не перечислили в бюджет налогов почти на 160 млн рублей, не считая долгов, накопленных в процедуре наблюдения, стали фигурантами уголовных дел.
Техдиректор Артем Кочкин отметил, что сегодня в России из четырех предприятий, выпускавших высоковольтные изоляторы 110 кВ, осталось только два: «Элиз» и Гжельский завод «Электроизолятор» (Московская область). В случае прекращения работы пермского завода вероятно, что в кратчайшие сроки последнего российского производителя электрофарфора с рынка вытеснят китайцы, и вся электроэнергетика России попадет в зависимость от иностранных поставщиков.
«URA.RU» направило официальный запрос в УФНС по Пермскому краю.
Отметим, «Элиз» — не единственное пермское предприятие, оказавшееся в плачевном финансовом положении из-за долгов по налогам. На прошлой неделе исполнительный директор Машзавода имени Ф.Э. Дзержинского (ЗиД), депутат Заксобрания Егор Заворохин на заседании парламента региона публично попросил губернатора Максима Решетникова стать «арбитром» в отношениях промышленников и налоговых органов: завод платит все текущие налоги, но с его счетов списывают еще и долги за прошлые годы, за которые нынешний топ-менеджмент ответственности не несет. Сложившаяся ситуация грозит ЗиДу закрытием. В итоге Заворохин 30 октября принял решение оставить руководящий пост ЗиДа и трудоустроиться в Москве на одно из оборонных предприятий.