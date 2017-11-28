16:47 28 ноября 2017 0

Александр Лапин официально вступил в должность командующего округом Фото: пресс-служба МО РФ

В Екатеринбурге вступил в должность новый командующий Центральным военным округом — самым большим в России — 53-летний генерал-лейтенант танковых войск Александр Лапин. Генерал получил повышение после того, как успешно справился со своими обязанностями в ближневосточной командировке, где занимал пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике.

Церемония передачи штандарта Фото: пресс-служба МО РФ

Штандарт командующего войсками округа Лапину накануне вручил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. «Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Лапин Александр Павлович», — объявил он.

Бывший командующий округом 59-летний генерал-полковник Владимир Зарудницкий указом президента от того же 22 ноября назначен начальником Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня, 28 ноября, «Коммерсант» утверждает, что назначение Лапина завершило ротацию начальников округов: теперь все четыре военных образования возглавляют военные, обладающие опытом войны в Сирии. Зарудницкий выбивался из этого ряда: его командировка в Сирию продлилась три дня, после чего президент этой страны Башар Асад попросил руководство России вернуть в ставку генерал-полковника Сергея Суровикина, которого Зарудницкий прилетел сменить.

О том, кто такой генерал Лапин, можно узнать из его откровенного рассказа о себе. Родился 1 января 1964 года в Казани. После школы поступил в химико-технологический институт, в 1982 году был призван в армию и служил в глухом гарнизоне в казахской степи. По словам Лапина, в части была очень сильная дедовщина. Старослужащие избивали его и остальных молодых каждый день и не по разу.

«Меня били, а я думал: стану офицером и всю жизнь положу, чтобы в армии не было неуставщины.

Мне эта мысль помогала. Когда первый раз через 8 месяцев написал рапорт о том, что хочу поступить в военное училище, старослужащие меня побили, сказали: не будешь офицером. А я стал. Прослужил 22 месяца и поступил в Казанское танковое училище. Почему именно туда? После того как на экраны вышел фильм «Офицеры», танкисты, можно сказать, были в моде», — вспоминал Александр Лапин в интервью «Новой газете».

На службу Лапина вдохновил фильм «Офицеры» Кадры из фильма «Офицеры»

После военного училища Лапин прошел путь от лейтенанта до генерала. Служил командиром танкового взвода, роты, батальона. Занимал разные должности в Ленинградском военном округе и на Северном флоте. После окончания Военной академии бронетанковых войск был направлен в 58-ю общевойсковую армию Северо-Кавказского военного округа, где служил командиром отдельного танкового батальона.

С 1999 года — начальник штаба, затем командир отдельного 429-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии в Моздоке. В начале 2000-х годов служил начальником штаба 20-й гвардейской мотострелковой дивизии в Волгограде. В 2003—2006 годах командовал 205-й отдельной мотострелковой бригадой в Буденновске Ставропольского края, в 2006—2007 годах — 20-й гвардейской мотострелковой дивизией.

На службе Лапин не раз пересекался с генерал-полковником Суровикиным Фото: Портал «Забмедиа.Ру» http://zabmedia.ru/

После окончания Академии Генерального штаба служил заместителем командующего 58-й армией. В 2012 году стал командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа. В 2014 году был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина, который в 2003—2004 годах командовал 34-й дивизией в Екатеринбурге.

Надо сказать, что у Лапина с Суровикиным не раз пересекались служебные пути. Оба служили на Северном Кавказе и принимали участие в чеченских войнах. Оба служили в 20-й армии, где в разные годы Суровикн был заместителем командующего, а Лапин командовал ею. В дальнейшем они вместе служили в Восточном округе и в Сирии. Причем Лапин стал известен тем, что в Сирии регулярно вылетал на передовую.

Генерал Лапин не строит иллюзий на будущее, и считает, что России необходимо готовиться к войне: «Война — неизбежность. Она была, есть и будет. Это беда, крест нашей цивилизации» (цитата из «Новой газеты»).

Лапин считает главным качеством настоящего офицера готовность в любой момент умереть в интересах родины. Образцом самоотверженности считает Бородинское сражение, в котором погибли 40 русских и 49 французских генералов.

ЦВО — крупнейший военный округ страны, охватывает 40% России, 29 субъектов Федерации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лапин назначен командовать ключевым, самым большим военным округом России. Он расположен на площади 7,06 млн кв. км — более 40% территории страны, и включает в себя 29 субъектов федерации. Также в состав ЦВО входит 201-я российская военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, военные части и объекты на территории Казахстана.

На вооружении округа стоят все существующие в стране виды вооружений. На территории ЦВО находятся базы дальней авиации, правда, подчиненные напрямую Москве. На территории ЦВО расположены две центральные базы резерва танков — в Верхней Пышме в Свердловской области и Козульке в Красноярском крае. Точные цифры единиц хранения танков и другой бронетехники засекречены. Но по мнению экспертов, там размещено техники не меньше, чем сейчас состоит на вооружении армии. Имея в подчинении такую мощь, в задачу Лапина входит поддержание войск в состоянии боеготовности, тем более на фоне нынешнего обострения международных отношений.

«В армии существуют только два состояния: либо она воюет, либо готовится к войне, — сказал «URA.RU» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

— Надо признать, что Сирия дала стране уникальный опыт ведения боевых действий в тяжелейших условиях. Через этот военный конфликт прошли не только генералы, но и наши летчики, моряки. По сути, мы протестировали современную российскую технику, и она очень хорошо показала себя. Именно поэтому сегодня люди, имеющие опыт ведения реальных боевых действий, на вес золота.

Мы же прекрасно понимаем, что живем в очень неспокойное время: помимо Сирии, не исчерпан конфликт с Украиной, продолжается обострение отношений с Западом. Россия должна быть готова к любым вызовам и угрозам. Полагаю, что у тех военачальников, которые отказались поехать в Сирию, дальнейшая карьера приостановлена».

Лапин в Сирии Фото: пресс-служба МО РФ

«Все командующие военными округами на сегодняшний день действительно прошли войну в Сирии. Я думаю, что именно в этом и заключается профессиональная мудрость министра обороны Сергея Шойгу — в этом конфликте принимали непосредственное участие не только рядовые военнослужащие, но и их руководители. Фактически генералитет погрузили в условия современной войны, — объясняет военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. — Они своими глазами, а не в теории, увидели, что это такое.

Поэтому нынешние командующие — это отнюдь не кабинетные начальники, не теоретики. На них сегодня и делается ставка. Наши военные показали там себя очень достойно — в частности, мы увидели блестящую работу Генштаба во главе с Валерием Герасимовым. По сути, мы апробировали в Сирии все, что необходимо в том случае, если Украина пойдет на поводу у Запада и устроит антироссийскую военную провокацию».

О том, будет ли проводить кадровые перестановки Лапин в штабе округа, пока информации нет. Со своим новым начальником штаба генерал-лейтенантом Евгением Устиновым ему прежде служить не приходилось. Устинов также имеет боевой опыт, но еще афганской войны. Устинов воевал в Афганистане еще лейтенантом после окончания рязанского училища ВДВ.

Собеседник агентства в округе говорит, что практика Минобороны такова: сам начальник округа не может поменять начальника штаба, но может просить об этом министра, и с высокой долей вероятности будет услышан: «Ситуация уникальная: предыдущий масштабный опыт военных действий наши командующие получили только в Чечне полтора десятилетия назад. Это была мощная школа. Потом было „принуждение“ Грузии к миру в августе 2008-го. И вот теперь Сирия. Это новые вызовы, новые знания, и изменения в округе неизбежны».