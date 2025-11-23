Назван продукт, который повышает риск инсульта у россиян

Частое употребление роллов и суши может повысить риск гипертонии Фото: Размик Закарян © URA.RU

При частом употреблении соевого соуса, который подают к роллам и суши, у человека повышается риск инсульта и гипертонии. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин.

Причина кроется в высоком содержании натрия в соевом соусе, который обычно подают к роллам, пишет Life.ru со ссылкой на Андрея Кондрахина. Натрий способствует задержке жидкости в организме, что может привести к повышению артериального давления и увеличить нагрузку на сосуды, почки и мозг.

Издание со ссылкой на терапевтов отмечает, что употребление роллов допустимо не чаще одного-двух раз в месяц и только для людей, не имеющих проблем со здоровьем. При этом подчеркивается, что даже соевый соус с пониженным содержанием натрия не устраняет риски, если суточное потребление соли превышает рекомендуемую норму — одну чайную ложку без горки.

