Назван продукт, который повышает риск инсульта у россиян
Частое употребление роллов и суши может повысить риск гипертонии
Фото: Размик Закарян © URA.RU
При частом употреблении соевого соуса, который подают к роллам и суши, у человека повышается риск инсульта и гипертонии. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин.
Причина кроется в высоком содержании натрия в соевом соусе, который обычно подают к роллам, пишет Life.ru со ссылкой на Андрея Кондрахина. Натрий способствует задержке жидкости в организме, что может привести к повышению артериального давления и увеличить нагрузку на сосуды, почки и мозг.
Издание со ссылкой на терапевтов отмечает, что употребление роллов допустимо не чаще одного-двух раз в месяц и только для людей, не имеющих проблем со здоровьем. При этом подчеркивается, что даже соевый соус с пониженным содержанием натрия не устраняет риски, если суточное потребление соли превышает рекомендуемую норму — одну чайную ложку без горки.
Суточная норма потребления натрия для взрослого человека составляет не более двух граммов, что эквивалентно пяти граммам поваренной соли. Стоит учесть, что всего 15 миллилитров обычного соевого соуса могут содержать до одного грамма соли.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.