Перенос праймериз грозит единороссам неприятными сюрпризами

21:09 29 ноября 2017 0

Агитаторам придется вытаскивать избирателей на праймериз из отпусков и садов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за президентских выборов в регионах сдвигаются привычные для «Единой России» сроки проведения праймериз. Предварительное голосование переносится на 10 июня. К этому времени значительная часть избирателей разъедется по садам и отпускам. Партийцы попытаются решить эту проблему, создав эффективные агитационные сетки. Но для решения этой задачи недостает агитаторов и средств.

Призывы обновить и активизировать работу агитаторов прозвучали на конференциях районных отделений «ЕР». Несколько участников партийных форумов рассказали «URA.RU», что активисты сеток получат первые задания уже перед Новым годом. Предполагается, что они будут разносить газеты «ЕР» с агитацией в пользу Владимира Путина. В это время будут необходимо сформировать и обкатать работоспособные бригады, способные не только донести до избирателя пропагандистские газеты, но и пояснить их суть.

Праймериз-2018 станут для свердловских единороссов гораздо сложнее предыдущих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новое серьезное задание сетевики получат лишь в апреле 2018 года. Им предстоит развернуть кампанию в пользу согласованных участников пайртийных праймериз, а затем заниматься продвижением их победителей на выборах в гордуму Екатеринбурга.

По данным источников «URA.RU», готовы в полной мере выполнить поступившие задания руководители Верх-Исетского, Чкаловского и Орджоникидзевского районов. На этих территориях сформирован постоянно действующий костяк сторонников «ЕР», финансируемый, в основном, за счет местных бизнесменов. В частности, по словам политконсультанта Алексея Швайгерта, агитационные бригады в Орджоникидзевской ячейке «ЕР» сформированы на основе личной преданности местному партийному секретарю Игорю Володину, который загружает их работой не только перед очередным голосованием, но и в межвыборный период. Сам Игорь Володин заявил «URA.RU», что представители его сетки в состоянии выйти в «поле» начать активную работу в течение нескольких дней после получения задания.

В числе отстающих — четыре оставшихся отделения партии. Источник «URA.RU» напоминает, что самыми ненадежными считаются агитаторы в Кировском районе — на прошедших в 2016 году выборах в Заксобрание они были уличены в сотрудничестве с оппозиционными кандидатами от «Справедливой России». Лояльная партии власти сетка здесь практически отсутствует.

Евгений Зяблицев выигрывает в Октябрьском районе войну за агитационную сетку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В традиционно сложном для единороссов Октябрьском районе большая часть профессиональных агитаторов работает в команде оппозиционного депутата Заксобрания Евгения Зяблицева. «Местное отделение „ЕР“ собирает сетку ситуативно, тогда как Зяблицев круглогодично „подкармливает“ своих агитаторов», — говорит известный свердловский партиец.

Член президиума областного политсовета «ЕР» говорит о наличии претензий в Железнодорожному районному отделению. На этой территории крайне мало готовых заниматься агитацией сторонников партии. В Ленинском районе достаточно широкую агитационную сеть контролирует местная администрация. Но, по мнению Алексея Швайгерта, профессионализм ее участников оставляет желать лучшего.

Партийцы не особенно рассчитывают на помощь со стороны администрации города: «Формально у мэрии есть собственная агитационная сеть. Но на практике в нее входят бюджетники, которых обязывают заниматься этой работой и которым платят за нее весьма символические деньги. В результате их работа зачастую ограничивается составлением списков избирателей, готовых проголосовать за того или иного кандидата, которые впоследствии никто не контролирует», — жалуется статусный единоросс.

Политтехнолог Алексей Швайгерт предупреждает, что в связи с переносом дня праймериз на 10 июня агитаторам придется «прилагать в два раза больше усилий, чтобы мотивировать избирателей вернуться из садов в город». «Поэтому согласованным властью участникам предварительного голосования не стоит опираться исключительно на сетки администрации города или партии. В этом случае они могут столкнуться с неожиданностями. Идеальным вариантом для кандидатов станет поиск собственных механизмов мобилизации своих сторонников».

Михаил Клименко может получить на выборах в гордуму дополнительные полномочия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прорабатывается несколько вариантов структуры штаба, который будет в июне—сентябре координировать агитационную работу. Согласно одному из рабочих вариантов, он будет создан на базе координационного совета партии по Екатеринбургу под руководством Михаила Клименко. В случае утверждения этой схемы Клименко также получит право контролировать расходование выделяемых на проведение кампании средств. Идея о создании команды ревизоров возникла в 2016 году, когда на выборах в Заксобрание в партийном штабе прозвучали обвинения в адрес некоторых его сотрудников о нецелевом расходовании избирательных бюджетов.

Секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий пояснил «URA.RU», что формат участия региональных партийцев будет утвержден на предстоящем съезде «ЕР». Он заверил, что никаких проблем с выполнением поставленных на съезде задач, в том числе связанных с формированием агитационных сеток в Свердловской области, не будет.

Шептий также заявил, что в установленный срок будет сформирован оргкомитет по подготовке и проведению предварительного голосования. Разговоры о структуре городского предвыборного штаба он считает преждевременными — этот вопрос будет обсуждаться позже.