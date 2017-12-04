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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:48  04 декабря 2017 0

Сторонники Навального «взяли в заложники» около 800 детей в Самаре

Блогер втянул людей, пришедших на конкурс индийских танцев, в незаконную акцию
Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Навальному дважды отказали в проведении митинга, но блогер все равно пошел на провокацию и выступил в Самаре (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Сторонники Алексея Навального 3 декабря провели несанкционированную акцию на площади Кирова в Самаре. На встречу с блогером пришли всего 500 человек. И хотя городские власти дважды отказали Навальному в согласовании, полиция позволила ему выступить. Если кто и пострадал из-за митинга, так это ни в чем неповинные гости расположенного на площади ДК, которые оказались втянуты в незаконную акцию.

Митинг оппозиционера, к слову, не был разрешен, так как совпал по времени с Межрегиональным чемпионатом по восточным танцам, проходившим во дворце им. Кирова. В итоге навальновцы, собравшиеся у стен ДК, своими криками сильно перепугали родителей с детьми, пытавшихся пройти в здание или выйти из него. Всего «заложниками» сторонников Навального, перегородивших выход из ДК, стали около 800 детей. В общей сложности же в здании находилось более двух тысяч человек, передает «Волга Ньюс».

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Желающих послушать блогера в Самаре оказалось немного Фото: соцсети

Само обращение блогера к сторонникам также не обошлось без казусов. Навальный, который по-прежнему на каждом митинге пытается убедить собравшихся, что является «кандидатом в президенты», во время выступления перепутал Самару с Саратовом, передает Life.ru. В итоге десятки людей начали уходить с митинга так и не дождавшись его окончания. Все это происходило под восточные мотивы проходившего в ДК фестиваля.

Отметим, что незаконная акция в Самаре была широко анонсирована, однако послушать московского блогера по оценкам властей и жителей города пришли всего 500 человек. Между тем, «Эхо Москвы» по неведомым причинам поменяло число участников митинга в своей заметке с «нескольких сотен человек» на «несколько тысяч». Забавные правки в заголовке новости заметил журналист и блогер Олег Лурье, который и опубликовал скрины сайта «Эха» в своем «Твиттере». Лурье уточнил, что «это бывает в том случае, когда Навальный целый час не может дозвониться Венедиктову».

Фото: «Твиттер» Олега Лурье

Ранее Навальный провел встречу с жителями Пскова. В отчете о поездке блогер заявил, что «политики часто игнорируют» город. Данное высказывание вызвало волну возмущения у депутата от партии «Яблоко» Максима Каца. Оппозиционер указал, что Навальный забыл о псковском реготделении партии, которое возглавляет Лев Шлосберг, а также обвинил блогера в том, что тот намеренно игнорирует политиков, принципы которых схожи с его собственными.

«Игнорировать любых политиков похожих взглядов и с похожими методами работы — стратегия Навального с 2013 года. Это одна из причин, почему я его не поддерживаю — политика это не индивидуальная история, нужно содействовать продвижению людей с такими же взглядами и убеждениями, чтобы о них больше узнавали, чтобы они выигрывали выборы», — отметил Кац. Вместе с тем, депутат указывает, что понять логику действий блогера легко, так как из-за своего полулегального статуса он находится в уязвимом положении и ему хочется показать, что кроме него больше в России никаких независимых политиков нет. В завершение Кац назвал такую позицию Навального «слабой» и «вредной для дела».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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