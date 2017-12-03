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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:19  03 декабря 2017 0

Власти Самары дважды отказали Навальному в проведении митинга

Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексею Навальному разъяснили, почему он не может выступать в СамареФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Власти Самары повторно отказали блогеру Алексею Навальному в проведении митинга на площади Кирова, 3 декабря. Решение было принято после того, как организатор акции Владимир Логинов подал на мэрию в суд из-за отказа согласовать заявку. Суд же постановил пересмотреть заявку повторно, но при этом не указал, что чиновники должны принять по ней положительный ответ.

В решение Самарского областного суда указано, что администрация города обязана повторно рассмотреть заявку о проведении митинга сторонников Навального, сообщает РАПСИ. «Административное исковое заявление Владимира Логинова (заявитель митинга) удовлетворить, признать незаконным решение администрации Самары об отказе в согласовании митинга 3 декабря. Обязать администрацию Самары повторно рассмотреть заявление В. Логинова о проведении публичного мероприятия», — говорится в постановлении суда.

В мэрии решению суда подчинились, заявку пересмотрели, но митинг вновь не согласовали. Как сообщил агентству представитель администрации, еще несколько месяцев назад на 3 декабря на площади было запланировано проведение межрегионального чемпионата Belly Dance. Чиновник подчеркнул, что при совмещении чемпионата и митинга обеспечить безопасность участников обоих мероприятий невозможно. Кроме того, митинг может помешать выступлению артистов.

Также в мэрии отметили, что Логинов целью проведения митинга указал встречу жителей города с Навальным и выдвижение его кандидатом в президенты, что является нарушением закона «О выборах». «Предвыборная программа может осуществляться только с момента регистрации кандидата ЦИКом и проведение кампании в поддержку кандидата допускается только после официального опубликованного решения о назначении выборов», — напомнил чиновник. Он отметил, что организатор митинга в уведомлении не изменил цели формы и иные условия проведения публичного мероприятия, на этих основаниях ему повторно отказали в проведении митинга.

Позицию администрации поддержали и адвокаты. Они указали, что решение апелляционной инстанции — Самарского областного суда — сторонники Навального не могут трактовать двояко — мэрия, отклонив заявку, поступила по букве закона. Адвокат Вера Ефремова обратила внимание на то, что определением суда не было принято решение о проведении митинга, суд обязал администрацию повторно рассмотреть вопрос, а это, в свою очередь, не гарантирует того, что администрация вынесет положительное решение «Определение суда апелляционной инстанции нужно понимать буквально, расширительному толкованию резолютивная часть не подлежит», — подчеркнула адвокат. Ее поддержала коллега Сталина Гуревич, которая уточнила, что из определения суда можно сделать однозначные выводы: митинг не разрешен, а уведомление должно быть рассмотрено повторно. «Человек с высшим юридическим образованием способен верно трактовать это определение, никаких двусмысленностей в нем нет», — говорит Гуревич.

Сторонников Навального самарские власти предупредили, что за нарушение проведения публичных мероприятий предусмотрена административная ответственность.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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