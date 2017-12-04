За несколько часов до решения МОК об отстранении России: чего ждать

Вечером во вторник, 5 декабря, будет озвучено окончательное решение МОК об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018. Однако уже сейчас поступает информация со ссылкой на источники в международных спортивных структурах, что Россию, скорее всего, допустят до Игр, но только под нейтральным флагом. Российские спортсмены не смогут демонстрировать никакую атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, из какой страны они прибыли на соревнования.
Что это означает, следует ли соглашаться на такое участие и какие риски для атлетов несут в себе такие ограничения — разбиралось «URA.RU».
Что означает выход спортсмена под нейтральным флагом?
Участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом означает «колоссальное психологическое давление» для спортсмена, пояснил «URA.RU» депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.
«Спортсмены всегда испытывают огромную гордость за страну, которую представляют, за флаг и гимн родного государства. Всего этого, по всей видимости, россиян хотят лишить, поставив атлетов в обделенное положение», — сказал собеседник агентства.
По его словам, такой вариант сопровождается целой массой различных ограничений: россияне лишатся групп поддержки, контролеры будут внимательно следить за тем, чтобы у спортсменов не было никакой атрибутики, которая бы свидетельствовала об их принадлежности к России.
Свищев также отметил, что спортсменов, выступающих без флагов, не сможет сопровождать в полном объеме персонал, который обычно присутствует в составе национальных сборных. Должны быть только медики, отслеживающие состояние здоровья участников Олимпиады.
«Но даже если руководство МОК и пойдет на такой вариант, россияне не пропадут! Наши ребята — настоящие бойцы! Такие испытания делают нас сильнее. А наша страна в любом случае найдет возможность поддержать спортсменов», — заверил Свищев.
Имеет ли значение для спортсмена такой вариант участия в Играх?
На дальнейшей карьере конкретного спортсмена выступление под нейтральным флагом никак не отразится, поскольку речь идет о его индивидуальном результате, пояснил «URA.RU» спортивный юрист, управляющий партнёр юридической группы «Клевер Консалт» Артем Пацев.
«Говорить о том, что карьера конкретного спортсмена будет испорчена — неправильно. Вопрос в другом — насколько комфортно человеку будет выступать в подобном статусе, не будет ли он чувствовать себя несколько ущербно?» — пояснил собеседник агентства.
Юрист также напомнил, что в спорте высших достижений «подчас все решают доли секунд». «Поэтому главное тут — сможет ли человек справиться с таким психологическим натиском или нет», — резюмировал Пацев.
«Следует всегда помнить о том, что для настоящего спортсмена Олимпиада — это дело всей жизни. Лишить его участия в ней — это без преувеличения большое горе. Вот это самый главный риск! Поэтому пусть ребята выступают: если победят, то все в любом случае будут знать, что в честной борьбе победу одержали россияне, это не скроешь», — пояснил «URA.RU» заслуженный мастер спорта СССР, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Александр Привалов.
Сильно ли снижает шансы на успех выступление под нейтральным флагом?
Российские спортсмены сегодня хорошо подготовлены к самым разным сценариям и возможности жесткого прессинга, поэтому даже выступление не под флагом родной страны не сломает их. Такое мнение «URA.RU» высказал легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1980 года Александр Аксинин.
«Ребята должны выступать в любом случае — не зря же они затратили столько сил, энергии, времени на подготовку. Многие жизнь на это положили! Если отказаться сегодня от участия, то существует риск, что в следующий раз уже не доедешь до нее — через четыре года ты уже, возможно, будешь в совсем иной физической форме», — пояснил атлет. Он также отметил, что во многих видах спорта поддержка трибун на самом деле не так много значит:
«Если ты лыжник, который бежит дистанцию, то тебе все абсолютно все равно, что происходит вокруг, в какого цвета форме ты сейчас.
Главное — добиться результата. Недаром на финише многие просто падают от усталости», — сказал собеседник агентства.
Почему спортсменам так важно быть частью сборной?
На самом деле олимпийская хартия не предполагает обязательного участия спортсменов от конкретной страны, напомнил в разговоре с «URA.RU» спортивный юрист Евгений Морозов. «Это означает, что человек вправе самостоятельно решать, под каким флагом ему выступать. Стоит отметить, что выход под нейтральным флагом — довольно частая ситуация, ничего удивительного в этом нет», — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, в данном случае речь идет о престиже страны на международной арене: «Естественно, каждому государству хочется чувствовать себя настоящей спортивной державой».
Морозов также отметил, что обычно победителей Олимпийских игр в России государство дополнительно отмечает бонусами — например, в виде денежных премий или автомобилей. «В случае, если спортсмен одержит победу под нейтральным флагом, совсем не факт, что он сможет претендовать на те или иные преференции», — резюмировал Морозов.