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04 декабря 2017
20:47  04 декабря 2017 0

За несколько часов до решения МОК об отстранении России: чего ждать

«Наши олимпийцы готовы к самому жесткому прессингу под любым флагом»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, биатлон, финиш, романова яна, усталость, спортсмен
Решение о том, примет ли Россия участие в Олимпийских играх в Южной Корее, огласят 5 декабряФото: Николай Бастриков © URA.RU

Вечером во вторник, 5 декабря, будет озвучено окончательное решение МОК об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018. Однако уже сейчас поступает информация со ссылкой на источники в международных спортивных структурах, что Россию, скорее всего, допустят до Игр, но только под нейтральным флагом. Российские спортсмены не смогут демонстрировать никакую атрибутику, которая могла бы свидетельствовать о том, из какой страны они прибыли на соревнования.

Что это означает, следует ли соглашаться на такое участие и какие риски для атлетов несут в себе такие ограничения — разбиралось «URA.RU».

Что означает выход спортсмена под нейтральным флагом?

Участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом означает «колоссальное психологическое давление» для спортсмена, пояснил «URA.RU» депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Российские атлеты готовы к участию в Олимпийских играх даже под нейтральным флагом
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Спортсмены всегда испытывают огромную гордость за страну, которую представляют, за флаг и гимн родного государства. Всего этого, по всей видимости, россиян хотят лишить, поставив атлетов в обделенное положение», — сказал собеседник агентства.

По его словам, такой вариант сопровождается целой массой различных ограничений: россияне лишатся групп поддержки, контролеры будут внимательно следить за тем, чтобы у спортсменов не было никакой атрибутики, которая бы свидетельствовала об их принадлежности к России.

Свищев также отметил, что спортсменов, выступающих без флагов, не сможет сопровождать в полном объеме персонал, который обычно присутствует в составе национальных сборных. Должны быть только медики, отслеживающие состояние здоровья участников Олимпиады.

«Но даже если руководство МОК и пойдет на такой вариант, россияне не пропадут! Наши ребята — настоящие бойцы! Такие испытания делают нас сильнее. А наша страна в любом случае найдет возможность поддержать спортсменов», — заверил Свищев.

Имеет ли значение для спортсмена такой вариант участия в Играх?

Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, флаг россии
Спортсменов из России могут лишить права выступать под флагом родной страны
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На дальнейшей карьере конкретного спортсмена выступление под нейтральным флагом никак не отразится, поскольку речь идет о его индивидуальном результате, пояснил «URA.RU» спортивный юрист, управляющий партнёр юридической группы «Клевер Консалт» Артем Пацев.

«Говорить о том, что карьера конкретного спортсмена будет испорчена — неправильно. Вопрос в другом — насколько комфортно человеку будет выступать в подобном статусе, не будет ли он чувствовать себя несколько ущербно?» — пояснил собеседник агентства.

Юрист также напомнил, что в спорте высших достижений «подчас все решают доли секунд». «Поэтому главное тут — сможет ли человек справиться с таким психологическим натиском или нет», — резюмировал Пацев.

«Следует всегда помнить о том, что для настоящего спортсмена Олимпиада — это дело всей жизни. Лишить его участия в ней — это без преувеличения большое горе. Вот это самый главный риск! Поэтому пусть ребята выступают: если победят, то все в любом случае будут знать, что в честной борьбе победу одержали россияне, это не скроешь», — пояснил «URA.RU» заслуженный мастер спорта СССР, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Александр Привалов.

Сильно ли снижает шансы на успех выступление под нейтральным флагом?

Российские спортсмены сегодня хорошо подготовлены к самым разным сценариям и возможности жесткого прессинга, поэтому даже выступление не под флагом родной страны не сломает их. Такое мнение «URA.RU» высказал легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1980 года Александр Аксинин.

«Ребята должны выступать в любом случае — не зря же они затратили столько сил, энергии, времени на подготовку. Многие жизнь на это положили! Если отказаться сегодня от участия, то существует риск, что в следующий раз уже не доедешь до нее — через четыре года ты уже, возможно, будешь в совсем иной физической форме», — пояснил атлет. Он также отметил, что во многих видах спорта поддержка трибун на самом деле не так много значит:

«Если ты лыжник, который бежит дистанцию, то тебе все абсолютно все равно, что происходит вокруг, в какого цвета форме ты сейчас.

Главное — добиться результата. Недаром на финише многие просто падают от усталости», — сказал собеседник агентства.

Почему спортсменам так важно быть частью сборной?

На самом деле олимпийская хартия не предполагает обязательного участия спортсменов от конкретной страны, напомнил в разговоре с «URA.RU» спортивный юрист Евгений Морозов. «Это означает, что человек вправе самостоятельно решать, под каким флагом ему выступать. Стоит отметить, что выход под нейтральным флагом — довольно частая ситуация, ничего удивительного в этом нет», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, в данном случае речь идет о престиже страны на международной арене: «Естественно, каждому государству хочется чувствовать себя настоящей спортивной державой».

Морозов также отметил, что обычно победителей Олимпийских игр в России государство дополнительно отмечает бонусами — например, в виде денежных премий или автомобилей. «В случае, если спортсмен одержит победу под нейтральным флагом, совсем не факт, что он сможет претендовать на те или иные преференции», — резюмировал Морозов.

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