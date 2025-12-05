Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Долина обратилась к Лурье в эфире Первого канала и предложила встречу

06 декабря 2025 в 01:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лариса Долин пообещала вернуть пострадавшей деньги за квартиру

Лариса Долин пообещала вернуть пострадавшей деньги за квартиру

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Лариса Долина сообщила, что готова вернуть все деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье. По мнению артистки, женщинам нужно встретиться, чтобы обо всем договориться. Эти заявления прозвучали в эфире Первого канала.

«Полина Александровна (Лурье — прим. URA.RU), я еще раз заверяю вас в том, что верну вам деньги в полном объеме. Потому что это моя проблема, это меня обманули мошенники. Вы так же, как и я — пострадавшая <...>. Очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся. Я верну вам все деньги за квартиру», — сказала Долина в рамках программы «Пусть говорят».

Ранее эстрадная певица сообщала, что ей будет тяжело вернуть 112 млн рублей, которые она задолжала. URA.RU уже рассказывало, что в центре громкого скандала — сделка с квартирой площадью 236 квадратных метров, расположенная в престижном столичном районе Хамовники. Долина поясняла, что аферисты предпринимали попытки склонить ее к отказу и от недвижимости.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал