Лариса Долина вернет все 112 млн за квартиру Полине Лурье: артистка раскрыла все детали скандала

Российская эстрадная певица Лариса Долина решила вернуть все деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье на фоне громкого скандала. По словам артистки, сейчас у нее нет всей суммы в 112 мл рублей, но она сделает все возможное, чтобы расплатиться в женщиной. Что еще Долина рассказала в откровенном интервью Первому каналу — читайте в материале URA.RU.

Долина вернет все 112 млн рублей Лурье

Долина заявила, что готова вернуть всю сумму за квартиру, которую ранее продала матери-одиночке и бизнесвумен Полине Лурье. По словам артистки, речь идет о полном возмещении стоимости недвижимости, которую Лурье приобрела у нее по договору купли-продажи за 112 млн рублей.

«Я хочу быть честной прежде всего с самой собой. Это единственный правильный и справедливый выход. Я говорю сейчас, заявляю на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», — сказала певица в интервью на Первом канале. Она подчеркнула, что приняла такое решение сознательно и публично, чтобы не оставлять сомнений в своих намерениях.

У Долиной сейчас нет денег, но она сделает все ради справедливости

Долина отметила, что вернуть деньги ей будет непросто, так как в настоящее время она не располагает необходимой суммой. Артистка пояснила, что осознает финансовую нагрузку, но намерена выполнить обещание, даже если для этого понадобится время. Певица также заявила, что не считает Полину Лурье в чем‑либо виноватой и поэтому приняла решение о полном возврате средств. Сроки и механизм расчетов Долина в эфире не уточнила.

«Для меня важно сохранить честь и достоинство, восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата, что меня обманули мошенники, поэтому я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Это будет тяжело, поскольку у меня нет этих денег, но я сделаю все возможное», — сообщила Лариса Долина в интервью на Первом канале.

Долина объяснила свое молчание

Певица отметила, что не комментировала скандал, поскольку это было в интересах следствия. Кроме того, Долина находилась в гастрольном туре.

«Почему я сразу не вышла в эфир. Не потому что я надменная. Я находилась в гастрольном туре», — сказала артистка.

Долина заявила, что не комментировала резонансную ситуацию с ее квартирой сперва из-за шока, а потом из-за подписки о неразглашении. Она также поделилась, что мошенники следили за ней и угрожали членам ее семьи.

Долина раскрыла детали обмана

Как рассказала Долина, история началась с телефонных звонков от людей, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они утверждали, что на ее имя предпринимаются попытки оформления кредитов, однако заверяли, что ситуация якобы находится под полным контролем.

Для убедительности злоумышленники направляли ей видеозаписи с инсценированными «задержаниями» и практически не прекращали связь. По словам певицы, за ней и членами ее семьи, включая детей, велось наблюдение.

В условиях постоянного давления Долину убедили продать принадлежавшую ей квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн рублей. Покупательнице, Полине Лурье, она сообщила, что планирует переезд, поскольку жилье стало для нее «слишком тесным» и она хочет больше времени проводить с семьей. Впоследствии, как утверждает артистка, ей заявили, что сделка носит формальный характер и квартира будет возвращена ей через несколько дней, что и лишило ее подозрений относительно возможного мошенничества.

В дальнейшем суд принял решение оставить квартиру за Долиной, в то время как покупательница осталась без жилья и без уплаченных средств. Фигуранты уголовного дела получили реальные сроки лишения свободы.

Полина Лурье впервые лично высказалась по поводу скандала

Полина Лурье, купившая квартиру у певицы Долиной и оставшаяся без жилья и денег, впервые лично прокомментировала ситуацию для журналистов Первого канала. Она отказалась от публичных выступлений, чтобы оградить семью от внимания и избежать давления на суд.

«Я благодарю журналистов вашего канала за приглашение, но я не являюсь публичной личностью и хочу оградить своих детей и себя от излишнего внимания. На протяжении всего судебного процесса я сознательно не хотела ничего комментировать, чтобы избежать обвинений в давлении на суд», — сказала Лурье журналистам шоу «Пусть говорят». В своем ответе Лурье также призвала всех дождаться решения высшей судебной инстанции.

Долина обратилась ко всем пострадавшим россиянам

Долину также попросили обратиться ко всем россиянам, пострадавшим из-за подобных мошеннических схем. Певица заявила, что сочувствует каждой жертве мошенничества.

«Те люди, которые пострадали из-за мошенников... Я просто хочу выразить свое сочувствие, поскольку теперь и сама знаю, что это такое. Хочу [посоветовать] всем зрителям, всем, кто нас сейчас смотрит, очень внимательно следить за тем, что происходит в их жизни. Ролики, которые появились после моего случая, где к людям [якобы] обращались представители структур, прокуратуры, суда и т.д. Нельзя отвечать [на такие] звонки. По телефону такие вопросы не решаются, я сама этого тогда не знала. Я не знала, что такое нейросеть и прочее... Искренне сочувствую всем, кто пострадал», — сказала певица.