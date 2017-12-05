Куйвашев и Якушев увидели молодую шпану, что сотрет их с лица земли

09:45 05 декабря 2017 0

Слушая гимн, действующие лидеры стояли спиной к тем, кто, как предполагается, «сотрет их с лица земли» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новая элита России, чиновники и топы госкорпораций, начнет свое восхождение со Свердловской области. Ее будущие представители, участники общероссийского президентского конкурса «Лидеры России», в понедельник, 4 декабря, собрались в Екатеринбурге для оценки своих управленческих навыков. «URA.RU» посмотрело на тех, кому управлять страной в ближайшие десятилетия, выяснило, когда про них все забудут, попутно раскрыло в Куйвашеве — Оксимирона, а в Якушеве — эффективного лоббиста.

Полпред Игорь Холманских постепенно закрывается от общественности. Первый признак — участие в сугубо протокольных мероприятиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полуфинал конкурса «Лидеры России», который проходит в екатеринбургском Hyatt Regency с 4 по 6 декабря — первый в стране. Следующие очные полуфиналы (продлятся до января 2018 года) пройдут в Новосибирске (СФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Пятигорске (СКФО) и других городах страны. В январе — феврале в Москве состоятся финальные мероприятия, в них примут участие 100 лучших россиян.

В Екатеринбурге в этом управленческом соревновании принимают участие 300 человек со всего УрФО: некоторые из них еще не достигли возраста 30 лет, 85% — мужчины. Объяснение последнего факта сегодня нашлось у директора свердловского департамента молодежной политики Ольги Глацких.

«Стремиться к управленческим должностям по большей части мужская прерогатива в нашей стране. Да и самые успешные женщины уже во власти — как раз в правительство нам недавно добавили женщину [заместитель министра промышленности Виктория Казакова на прошлой неделе стала свердловским министром инвестиций и развития]», — рассуждает чиновница в лаконичном черном брючном костюме и бежевой блузе, чью легкую нервозность выдает постоянная «пальпация» iPhone ограниченной серии Red (деньги от их продажи идут на борьбу с ВИЧ, что для региона в тройке лидеров по числу носителей — вполне актуально).

Полный главный зал «Хаятта» — красноречиво говорит о статусе мероприятия и повышенном интересе к нему Фото: Анна Майорова © URA.RU

До начала конкурса управленцы толпятся перед входом в зал. Часть из них предпочитала «прятаться» от посторонних взглядов в телефонах. Один из них спрятал бейдж под пиджак и признался, что «не смотрит на конкурс как на карьерный лифт» — ему «просто интересно поучаствовать, посоревноваться с другими и оценить свои возможности». «Если пригласят потом во власть, конечно же, буду смотреть на условия, которые предложат, оценю перво-наперво в сравнении с сегодняшними своими позициями», — резюмирует явно стесняющийся молодой человек с бегающим взглядом.

Среди участников оказался и депутат свердловского Заксобрания Андрей Жуковский. Признается, что нынешняя работа не предел мечтаний и хочется развиваться.

— Даже не ожидал, что пройду в полуфинал — к выполнению заданий подходил вполне «лайтово», — признается справоросс.

— Зато теперь, пользуясь статусом участника такого конкурса, сможете рассчитывать на место вице-губернатора в Омской области (лидер свердловских справороссов Александр Бурков находится в статусе и. о. губернатора Омской области с 9 октября 2017 года), — провоцирую Жуковского.

— Пока он никого туда не зовет: ни меня, ни Караваева [Александра, справоросса из гордумы Екатеринбурга]. Вроде как есть договоренности на самом верху, что первый год они ничего не «ломают». И он нам честно признался, что взглянул с совсем другой стороны на власть и региональное управление, — объясняет областной парламентарий.

Владимир Якушев раскрыл все тайны управления регионом. Кто из новых «лидеров» их понял — станет известно только через неделю-другую по итогам полуфинала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тут же юноша с бейджем, на котором значится «Дмитрий Бимбас», признается, что в конкурсе участвует, «потому как с детства считает, что имеет предназначение работать в интересах государства и любой шанс для этого необходимо использовать».

«Я могу наждак вращающийся зубами остановить, но только если зубы не мои», — ловлю яркое признание от одного из молодых людей в стоящей чуть поодаль компании. Дуэт рядом и вовсе погрузился в реальный сектор экономики — рассуждает о том, как «демпингуют производители металлоконструкций, что в итоге дает незначительную маржу». Тут же молодой человек дает интервью одному из центральных телеканалов, вставляя к месту слова из управленческого тезауруса. «Лидер в первую очередь должен быть компетентным. Ведь, по сути, схожие компетенции руководителю понадобятся независимо от того варим мы борщ или строим дом».

Снующие по главному залу организаторы конкурса подчеркивают и большое значение шоу-элемента. «Говорят, что в фильмах круто показывают — когда красные дорожки, фотовспышки, камеры всюду. А у нас в реальности еще круче — судя по всему, все кипит», — делится с коллегой политтехнолог Дмитрий Гусев, на чьем бейдже также значилось «Организатор». Следующие его слова — поручение «яркое заявление [губернатора Свердловской области Евгения] Куйвашева с пресс-брифинга о трудоустройстве тех, кто попал в полуфинал и финал, дать в новости проекта».

Крашенинников оказался востребован преимущественно у молодых управленцев. По какой-то необъяснимой причине к нему преимущественно стремились подойти люди высокого роста Фото: Анна Майорова © URA.RU

К слову, пресс-брифинг внезапно получил политическую подоплеку. Вместе с губернатором Куйвашевым в нем приняли участие депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Один из наиболее ожидаемых участников мероприятия — полпред президента РФ в УРФО Игорь Холманских по необъяснимым причинам в пресс-подходе участвовать не стал. Об этом рассказал один из организаторов конкурса, уточнив, что «гости конкурса сами решают, в чем им участвовать».

«А полпредство в последнее время сильно избирательно свою информационную политику выстраивает. Снова начали делить на угодных и неугодных и выборочно звать на мероприятия по остаточному принципу. Дух Перлы [Андрея, экс-советника полпреда] вернулся, видимо», — поделились стоящие тут же журналисты одного из влиятельных окружных изданий.

Впрочем, полпред выступил позже со сцены, сказав, что «мало создать социальный лифт — нужно наполнить его достойными пассажирами и именно на это направлен проект „Лидеры России“». В УрФО, по словам полпреда, изначально заявилось 17 тысяч участников, большая часть которых представляла собой образовательную сферу, а также строительство и транспорт. «Здесь все решают не связи и деньги, — уточнил полпред с трибуны. — Не всем удастся дойти до финала, но вы доказали себе, что умеете ставить цели и достигать их. Ни пуха, ни пера», — на слова полпреда зал ответил гулким «к черту».

Выступавший следом перед управленцами губернатор Куйвашев в конце речи процитировал римского философа Луция Аннея Сенеку: «Когда человек не знает, к какой пристани держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Правда, молодое поколение журналистов и участников в зале это заставило улыбаться. «Куйвашев же ответил [рэп-исполнителю из Москвы] Гнойному на его „столицу СПИДа“ и где-то в газете („Наша газета“ — прим. автора) прифотошопили его лицо [губернатора] к телу Окси [рэп-исполнитель Оксимирон] — так появилась ассоциация. А сейчас он Сенеку цитирует, а в песне Окси есть строчки „я стоик, будто Луций Сенека“ — так что рэп-губернатор держит марку», — объяснил совсем юный представитель федерального СМИ.

К слову, свердловские чиновники, сопровождавшие губернатора Евгения Куйвашева, признались, что смотрят на конкурс с долей скептицизма. «Был я однажды на таком конкурсе федеральном тоже — в кадровый резерв отбирали. Все прошел, десять тысяч бумажек заполняешь. И что? Да ничего — два года они там пролежали, потом у них случилась ротация — и все, больше я своей фамилии в списках кадрового резерва не видел.

После приветственных речей перед собравшимися с большой презентацией выступил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который временно взял на себя официальную роль «наставника» молодых лидеров. В 15 пунктах он раскрыл свои управленческие принципы и методы, а завершил презентацию фотографией президента России Владимира Путина — человека, который, по словам Якушева, «много работает над собой» и «вызывает чувство особой гордости, когда встречается с другими нацлидерами на международных площадках».

1/14 Лучше заранее знать в лицо тех, кто, возможно, уже в ближайшем будущем будет управлять страной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Управленцам дали возможность задать Владимиру Якушеву вопросы, чем будущие «лидеры» пользовались вплоть до окончания получасового кофе-брейка, не давая передышки главе региона: одни старались спросить у губернатора полезный совет, другие уговаривали поддержать уже работающий бизнес, третьи убеждали полоббировать их интересы в крупных структурах. Для каждого у главы региона нашелся ответ. Не меньшей популярностью пользовался у участников и депутат Госдумы Павел Крашенинников, также взявший на себя роль наставника и дававший советы всем вопрошавшим. После перерыва началась закрытая часть конкурса, где на протяжении шести часов будущих лидеров России проверяли на наличие всевозможных управленческих талантов и навыков.