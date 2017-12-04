15:53 04 декабря 2017 0

Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву есть за что гордиться — его область на третьем месте в рейтинге «Лидеров России» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральские управленцы отличились на конкурсе «Лидеры России». Сразу четыре региона УрФО попали в ТОП-20 «Интегрального рейтинга лидерского потенциала регионов». Эксперты конкурса ранжировали субъекты РФ по активности и мотивированности их участников, успехам в тестированиях и по управленческой перспективности.

Лучшие показатели на Урале у Свердловской области, которая заняла третье место, уступив Томской области и Севастополю. Кроме того, регион обошел обе столицы — Москву (6 место) и Санкт-Петербург (4 место). В первую двадцатку также вошли Тюменская область (7), Челябинск (12), ЯНАО (18).

Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров говорит, что губернаторам регионов из конца списка ничего не угрожает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как рассказал «URA.RU» один из авторов рейтинга на условиях анонимности, результаты говорят о пассионарности уральцев. «На Урале много активных людей, которые хотят что-то сделать, можно выявить зависимость. Люди развиваются и растут», — пояснил данные рейтинга собеседник агентства. Его позицию поддержал и руководитель конкурса «Лидеры России», директор Высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров: «Это говорит об активности, о том, что много активной молодежи на Урале».

Впрочем, исключением стали другие регионы большого Урала: ХМАО (26-27) и Пермский край (30) оказались в середине рейтинга. Самые низкие показатели у Курганской области (79-80).

На рейтинг могла существенно повлиять информированность россиян, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов: «Скорее эти показатели говорят о том, насколько до людей донесли, что в этом конкурсе можно участвовать, и что это честный конкурс, а не формальность, как это часто у нас бывает».

Подобная градация регионов — это возможность лишний раз укорить губернаторов, говорит политолог. «Когда делаются подобные исследования, то это задает соревновательный тон для руководителей регионов. Таким образом, подбрасывается идея, в чем им еще бы посоревноваться. И если сегодня это хорошее светлое мероприятие, то в другой раз губернаторы могут превратить это в очередное казенную разнарядку, и это будет противно, нечестно и неинтересно», — высказал свои опасения Мартынов.

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров поспешил заверить «URA.RU» в том, что рейтинг губернаторы не должны рассматривать как руководство к действию: «Этот рейтинг скорее информационный, а не для каких-то выводов [о работе губернаторов]. Он скорее о том, насколько активны наши управленцы».

«Лидеры России» — проект администрации президента, который должен раскрыть управленческие таланты россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авторы рейтинга выделили следующие тенденции: на активность управленцев повлияли уровень социального оптимизма и желание жителей отдаленных регионов заявить о себе. Почти половина участников (45%) вышли на этап дистанционного тестирования. Высокая мотивация показала их готовность к высокой конкуренции. К моменту активации личных кабинетов она составила около 2 000 человек на место финалиста.

Лучшие остальных в полуфинальном тестировании себя проявили представители ЦФО, СЗФО, ПФО, СФО и ЮФО.

Уральцы отличились на тестировании вербальных способностей. Их назвали самыми «говорящими и понимающими» наравне с представителями СЗФО, ЦФО, ЮФО, ПФО. Они же лучше всех справились с тестом числовых способностей. Средний возраст высокорейтинговых полуфиналистов — 36 лет, максимальный — 46 лет.

Авторы рейтинга резюмируют: «Итоги отбора показывают равномерное распределение участников полуфиналов по стране».

Конкурс «Лидеры России» стартовал в октябре 2017 года и завершится в феврале 2018-го. С 24 ноября прошли региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, на февраль запланирован финал для 100 лучших участников. Конкурс будет ежегодным. В конкурсе может принять участие любой россиянин не старше 50 лет. При этом у кандидата должно быть не менее пяти лет опыта на руководящей должности. Для участников младше 35 лет — не менее двух лет.

Целью проекта названо выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны. Конкурс дает шанс фактически всем россиянам стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва, той самой, выпускники которой в последние недели массово назначаются на должности губернаторов.