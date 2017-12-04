Участники проводимого под эгидой администрации президента и правительства России конкурса «Лидеры России», полуфинал которого проходит в Екатеринбурге 4—6 декабря, могут рассчитывать на рабочие места в свердловской власти и попадание в ее кадровый резерв. Такое заявление в ходе пресс-подхода в отеле «Хайатт» сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Проектные задачи требуют командных подходов. И мы одни из первых в стране провели конкурсы на должности министров. И данный конкурс также поможет в дальнейшем — в отборе специалистов на другие должности в органы госвласти. Безусловно, полуфиналисты и тем более победители конкурса будут рассматриваться нами на замещение и введены в кадровый резерв. Я уже дал поручение правительству все моменты», — заявил глава региона.
Вместе с губернатором участие в пресс-подходе стали депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Один из наиболее ожидаемых участников мероприятия — полпред президента РФ в УРФО Игорь Холманских по необъяснимым причинам в пресс-подходе участвовать не стал. Об этом рассказал один из организаторов конкурса, уточнив, что «гости конкурса сами решают, в чем им участвовать».