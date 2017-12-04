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Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
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Главные новости Свердловской области
12:09  04 декабря 2017 0

Куйвашев пообещал участникам президентского конкурса «Лидеры России» трудоустройство. Холманских от гарантий самоустранился

Презентация Екатеринбургом заявки на проведение Expo-2025 в Париже. Париж, куйвашев евгений
Глава региона не исключил, что конкурс «Лидеры России» поможет отобрать новых специалистов для работы во властиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники проводимого под эгидой администрации президента и правительства России конкурса «Лидеры России», полуфинал которого проходит в Екатеринбурге 4—6 декабря, могут рассчитывать на рабочие места в свердловской власти и попадание в ее кадровый резерв. Такое заявление в ходе пресс-подхода в отеле «Хайатт» сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Проектные задачи требуют командных подходов. И мы одни из первых в стране провели конкурсы на должности министров. И данный конкурс также поможет в дальнейшем — в отборе специалистов на другие должности в органы госвласти. Безусловно, полуфиналисты и тем более победители конкурса будут рассматриваться нами на замещение и введены в кадровый резерв. Я уже дал поручение правительству все моменты», — заявил глава региона.

Вместе с губернатором участие в пресс-подходе стали депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Один из наиболее ожидаемых участников мероприятия — полпред президента РФ в УРФО Игорь Холманских по необъяснимым причинам в пресс-подходе участвовать не стал. Об этом рассказал один из организаторов конкурса, уточнив, что «гости конкурса сами решают, в чем им участвовать».

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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