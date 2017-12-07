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Улюкаев в последнем слове сравнил себя с гладиатором 8. Россияне пожаловались на нищету 18:43 07 декабря 2017 4 Депутаты собираются расстаться с домами в Европе из-за дела Керимова Матвиенко и Володин дали ЦУ даже не выезжать в Евросоюз на Новый год Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» Французская полиция запустила вторую волну «национализации элит» Фото: Алексей Дружинин, РИА «Новости» Дело против члена Совфеда Сулеймана Керимова вынуждает российских депутатов и сенаторов отказываться от новогоднего отпуска в Европе. Некоторые даже распродают свою западную недвижимость и возвращают детей из европейских колледжей в Россию. Об этом «URA.RU» рассказали сами парламентарии. Руководство Госдумы и Совета Федерации даже провело закрытые совещания, где предупредили депутатский корпус о новых возможных провокациях по отношению к российским элитам. Глава СФ Валентина Матвиенко посоветовала сенаторам уладить свои дела в ЕС Фото: Александр Мамаев © URA.RU В среду, 6 декабря, апелляционный суд во Франции увеличил сумму залога для сенатора Керимова с 5 до 40 миллионов евро в ответ на требование прокуратуры Ниццы поместить политика под стражу. Дело Керимова, задержанного во Франции по подозрению в неуплате налогов, стало негативным сигналом для российской политической элиты. Несмотря на то, что посол Франции в России Силиви Берманн говорит, что это «чисто юридический вопрос», который «не имеет никакого отношения к российско-французским связям», наши парламентарии настаивают: это дело политическое. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что с задержанием Керимова началась «охота на политических деятелей РФ». Более того, глава СФ дала понять сенаторам, что в случае проблем с иностранными правоохранительными органами, им следует полагаться исключительно на свои силы, рассказывают источники «URA.RU» в Совфеде. Один из сенаторов на условиях анонимности сообщил агентству, что депутаты верхней палаты парламента получили сигнал от Матвиенко о том, что история с Керимовым снова вводит в повестку вопрос о национализации элит. «Всем сенаторам, у которых есть материальные связи с западными странами: бизнес-активы, оформленные через родственников, недвижимость или дети учатся за границей — рекомендовали пересмотреть приоритеты в сторону России. Потому что впоследствии давление может оказываться даже через детей», — рассказал собеседник «URA.RU» в Совете Федерации. Для депутатов наступают темные времена — дело Керимова каждый воспринял как угрозу Фото: Владимир Андреев © URA.RU О том же предупредили и депутатов нижней палаты парламента. Источник в окружении спикера Госдумы Вячеслава Володина подтвердил, что арест Керимова был воспринят как акт давления на российскую элиту в преддверии президентских выборов. По его словам, все депутаты Госдумы получили негласные ЦУ от руководства даже по поводу новогодних каникул в Европе: «Есть опасения, что некоторым состоятельным парламентариям могут также угрожать задержания. Я лично знаю двух коллег, которые отказались от отпуска в Европе по этой причине. Другие подумывают о том, чтобы продать свою зарубежную недвижимость и перевести активы в Россию. Сложнее тем, у кого там живут семьи, дети учатся, но нужно выбирать: либо ты поддерживаешь политику страны и не даешь внешним игрокам повода для давления, либо логичнее сдать мандат». В разговорах с корреспондентом «URA.RU» парламентарии рассказали, какие риски они видят для себя и своих коллег в связи с делом Керимова. Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов говорит, что состав преступления ему до конца не ясен: «Сколько нужно иметь недвижимости и сколько за нее там сотен лет не платить, чтобы такой огромный налог накопился? Все это не очень понятно». Он считает, что действия французских властей направлены на то, чтобы настроить против власти разные силы. Депутат Рифат Шайхутдинов давно задумывается о продаже своей недвижимости в Италии Фото: Анна Майорова © URA.RU «Богатые люди должны считать, что у нас плохой экономический климат, что мы под санкциями, и деньги за рубежом держать невозможно, а теперь оказывается недвижимость тоже нельзя там иметь. Идет давление», — описал ситуацию парламентарий. В декларации самого Шайхутдинова значится половина хутора в Финляндии, а на его супругу записан дом в Италии. На вопрос корреспондента, не опасается ли депутат за сохранность своей зарубежной недвижимости, он ответил, что задумывается о том, как с ней расстаться: «Давно продать хочется, но вопрос в цене. Сейчас же не продашь за дорого. В Европе практически ничего не продается». При этом, Шайхутдинов считает, что после кейса Керимова коллегам нужно быть «абсолютно внимательным в части финансовых и налоговых взаимоотношений», потому что в 2018 году начнется обмен банковской информации. «И я думаю, что пойдут новые дела — это однозначно», — резюмирует он. Депутат имеет в виду Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, которое в России вступит в силу в сентябре будущего года. От своей испанской квартиры добровольно не собирается отказываться депутат-единоросс Константин Затулин. Хотя к такому повороту событий он морально готов: «Я никогда не являлся олигархом, а моя квартира в Испании, которая приобретена по ипотеке в 1997 году — это не вилла на мысе Антиб. Вы представляете масштабы состояния Керимова и моего? Я думаю, что утрата моей квартиры в Испании — не такое страшное событие». Справоросс Валерий Гартунг уверяет, что его жена исправно платит налоги за квартиру в Швейцарии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он также рассказал «URA.RU», что ни разу не испытывал никаких проблем c посещением Испании. Задержание Керимова он назвал «шокирующей новостью» и проявлением неуважения к статусу сенатора. «Конечно, это повод для людей, которые держат свои капиталы за границей, вернуть их на Родину, о чем президент говорил давным-давно. Я лично закрыл свой счет в Испании, который использовал для оплаты коммунальных услуг своей квартиры. А многие хранят свои сбережения в иностранных банках», — добавил единоросс. Депутат-справоросс Валерий Гартунг, на чью жену оформлена квартира в Швейцарии, не исключает политической провокации в деле Керимова, но уверен, что лично ему никакие санкции со стороны европейских властей не угрожают. «Не вижу никаких рисков: если вы соблюдаете закон, то нет оснований бояться. Насколько я знаю, моя супруга серьезно относится к своим налоговым обязательствам, всегда и во всех странах. Если следить за этим, то и рисков не будет», — заявил он в разговоре с «URA.RU», подчеркнув, что во всем мире налоговые преступления считаются тяжкими. Он также выразил надежду, что суд во Франции вынесет справедливый вердикт Керимову: «Может быть, политика там и есть, но я могу одно сказать, суд покажет. Во Франции не так просто, не придешь с нарисованными доказательствами». «URA.RU» опросило целый ряд сенаторов и депутатов, многие отказывались говорить публично, но на условиях анонимности подтвердили, что дело Керимова для них послужило предупреждающим сигналом. Большая часть чиновников предпочитает серые схемы, которые позволяют уйти от «национализации элит», говорит эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если у сенатора нет интересов за рубежом, то ему ничего не угрожает, уверяет политолог Павел Салин. По его словам, сейчас национализация элиты происходит частично. Фактически элиту можно поделить на три части, говорит эксперт: «Первые возвращают деньги из-за рубежа и получают здесь компенсацию за счет господрядов. Вторые предпочли перестать быть российскими налоговыми резидентами, выбрав иностранное гражданство. Третья группа — самая многочисленная, начала использовать обходные схемы: формально они выполняют законодательство, а реально имеют на Западе жизненно важные интересы». Впервые о «национализации элит» заговорили осенью 2012 года, когда президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете чиновникам всех уровней и силовикам иметь зарубежные счета. Закон вступил в силу в августе 2013 года. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}