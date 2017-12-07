{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
06 декабря 2017
05 декабря 2017
20:01  07 декабря 2017 0

Власти официально признали ядерные взрывы в ХМАО

Опасные вещества есть под землей и в водах Иртыша. Решается вопрос об огласке в СМИ
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, загрязнение окружающей среды, радиометр
Специалисты по гражданской обороне регулярно проверяют радиационно-гигиеническую обстановку в автономном округеФото: depositphotos.com © URA.RU

Российские власти официально зарегистрировали факты подземных ядерных взрывов на территории ХМАО с 1978 по 1985 годы. Места их проведения теперь закреплены законодательно на уровне федерации, правительству региона поручено вести за ними контроль. Соответствующие поправки будут приняты Думой автономного округа на ближайшем заседании. В четверг, 7 декабря, они были одобрены на парламентских комитетах, сообщил «URA.RU» и. о. директора департамента гражданской защиты населения региона Ярослав Чубаров.

Клипарты. Сургут, нефть, буровая, качалки
Взрывы проводились для нужд нефтегазовой промышленности СССР
Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По данным департамента, часть информации о взрывах по-прежнему остается засекреченной, однако теперь пять мест на территории Югры, где советские атомщики проводили подземные ядерные эксперименты, зарегистрированы официально. Это окрестности поселков Игрим и Лемпино (проекты «Кратон-1» и «Кимберлит-1», 1978, 1979 годы), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселок Пальяново («Ангара», 1980 год).

По разным данным, в указанных местах сотрудники «Арзамаса-16» (Саров) и «Челябинска-70» (Снежинск) спустили в скважины и взорвали несколько десятков ядерных зарядов.

Мощность самого крупного заряда достигала 22 килотонн. Примерно такой же была атомная бомба «Толстяк», полностью разрушившая японский Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Испытания проводились в интересах нефтяной промышленности — советские инженеры пытались с помощью взрывной волны создать резервуары для хранения углеводородов, а также увеличить приток добываемой нефти.

Мощность самого крупного заряда, взорванного в ХМАО — равна атомной бомбе, сброшенной США на Нагасаки
Фото: topwar.ru

Как объясняет Чубаров, власти ХМАО и ранее наблюдали за жизнью законсервированных скважин, однако теперь Москва четко разграничила права и обязанности в области радиационной безопасности. В частности, округу поручено осуществлять регулярный мониторинг состояния окружающей среды вокруг мест взрывов, а также информировать население об опасности. При этом, разбуривать и проводить работы внутри скважин региональным властями запрещено — под землей по-прежнему сохраняется высокий уровень радиации.

В новой редакции окружного закона места проведения взрывов определены как «пункты размещения особых радиоактивных отходов». Помимо этого в документе расписаны другие характерные для региона тематические особенности. В частности, загрязнение территорий радиоактивными побочными продуктами нефтегазовой промышленности, а также перенос радионуклидов по рекам Обь-Иртышского бассейна. Опасные вещества при этом, как сформулировано в законе, попадают в воду с сопредельных территорий.

В департаменте гражданской защиты населения отмечают, что речь идет в первую очередь о Челябинской области, где функционирует химкомбинат «Маяк», входящий в структуру Росатома. Через реку Теча радионуклиды попадают сначала в Исеть, оттуда в Тобол, а из Тобола в Иртыш. Последний сливается с Обью в окрестностях административного центра округа, Ханты-Мансийска.

Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, по маяк
По данным окружных властей, радионуклиды попадают в реки Югры из Челябинской области, где действует химкомбинат «Маяк»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным Ярослава Чубарова, его ведомство постоянно следит за радиационно-гигиенической обстановкой не только в водоемах, но и в атмосфере и почве. На сегодняшний день все показатели в пределах нормы, никакой опасности для населения нет.

О результатах радиационного мониторинга депутаты в ходе заседания профильного думского комитета попросили регулярно информировать общественность через СМИ. Представители правительства обещали народным избранникам подумать над просьбой.

«Вопрос неоднозначный. Население, которое проживает в непосредственной близости от мест проведения подземных взрывов, оно и так предупреждено. У нас установлены предупреждающие таблички. А лишний раз говорить об этом в СМИ — только зря пугать людей», — комментирует глава департамента гражданской защиты населения в разговоре с «URA.RU».

Содержимое законсервированных шахт, как радиоактивные отходы, официально подлежит утилизации, однако, по оценкам экспертов, превращать это советское наследие в могильники себе дороже. Слишком велики риски, связанные с раскопками, сбором, транспортировкой и захоронением облученной породы. Радиационное заражение грозит ХМАО лишь в случае попадания продуктов полураспада на поверхность. Но этот процесс могут вызвать только серьезные землетрясения или сдвиги земной коры.

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров