Власти официально признали ядерные взрывы в ХМАО

20:01 07 декабря 2017 0

Специалисты по гражданской обороне регулярно проверяют радиационно-гигиеническую обстановку в автономном округе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские власти официально зарегистрировали факты подземных ядерных взрывов на территории ХМАО с 1978 по 1985 годы. Места их проведения теперь закреплены законодательно на уровне федерации, правительству региона поручено вести за ними контроль. Соответствующие поправки будут приняты Думой автономного округа на ближайшем заседании. В четверг, 7 декабря, они были одобрены на парламентских комитетах, сообщил «URA.RU» и. о. директора департамента гражданской защиты населения региона Ярослав Чубаров.

Взрывы проводились для нужд нефтегазовой промышленности СССР Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По данным департамента, часть информации о взрывах по-прежнему остается засекреченной, однако теперь пять мест на территории Югры, где советские атомщики проводили подземные ядерные эксперименты, зарегистрированы официально. Это окрестности поселков Игрим и Лемпино (проекты «Кратон-1» и «Кимберлит-1», 1978, 1979 годы), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселок Пальяново («Ангара», 1980 год).

По разным данным, в указанных местах сотрудники «Арзамаса-16» (Саров) и «Челябинска-70» (Снежинск) спустили в скважины и взорвали несколько десятков ядерных зарядов.

Мощность самого крупного заряда достигала 22 килотонн. Примерно такой же была атомная бомба «Толстяк», полностью разрушившая японский Нагасаки в конце Второй мировой войны.

Испытания проводились в интересах нефтяной промышленности — советские инженеры пытались с помощью взрывной волны создать резервуары для хранения углеводородов, а также увеличить приток добываемой нефти.

Мощность самого крупного заряда, взорванного в ХМАО — равна атомной бомбе, сброшенной США на Нагасаки Фото: topwar.ru

Как объясняет Чубаров, власти ХМАО и ранее наблюдали за жизнью законсервированных скважин, однако теперь Москва четко разграничила права и обязанности в области радиационной безопасности. В частности, округу поручено осуществлять регулярный мониторинг состояния окружающей среды вокруг мест взрывов, а также информировать население об опасности. При этом, разбуривать и проводить работы внутри скважин региональным властями запрещено — под землей по-прежнему сохраняется высокий уровень радиации.

В новой редакции окружного закона места проведения взрывов определены как «пункты размещения особых радиоактивных отходов». Помимо этого в документе расписаны другие характерные для региона тематические особенности. В частности, загрязнение территорий радиоактивными побочными продуктами нефтегазовой промышленности, а также перенос радионуклидов по рекам Обь-Иртышского бассейна. Опасные вещества при этом, как сформулировано в законе, попадают в воду с сопредельных территорий.

В департаменте гражданской защиты населения отмечают, что речь идет в первую очередь о Челябинской области, где функционирует химкомбинат «Маяк», входящий в структуру Росатома. Через реку Теча радионуклиды попадают сначала в Исеть, оттуда в Тобол, а из Тобола в Иртыш. Последний сливается с Обью в окрестностях административного центра округа, Ханты-Мансийска.

По данным окружных властей, радионуклиды попадают в реки Югры из Челябинской области, где действует химкомбинат «Маяк» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным Ярослава Чубарова, его ведомство постоянно следит за радиационно-гигиенической обстановкой не только в водоемах, но и в атмосфере и почве. На сегодняшний день все показатели в пределах нормы, никакой опасности для населения нет.

О результатах радиационного мониторинга депутаты в ходе заседания профильного думского комитета попросили регулярно информировать общественность через СМИ. Представители правительства обещали народным избранникам подумать над просьбой.

«Вопрос неоднозначный. Население, которое проживает в непосредственной близости от мест проведения подземных взрывов, оно и так предупреждено. У нас установлены предупреждающие таблички. А лишний раз говорить об этом в СМИ — только зря пугать людей», — комментирует глава департамента гражданской защиты населения в разговоре с «URA.RU».

Содержимое законсервированных шахт, как радиоактивные отходы, официально подлежит утилизации, однако, по оценкам экспертов, превращать это советское наследие в могильники себе дороже. Слишком велики риски, связанные с раскопками, сбором, транспортировкой и захоронением облученной породы. Радиационное заражение грозит ХМАО лишь в случае попадания продуктов полураспада на поверхность. Но этот процесс могут вызвать только серьезные землетрясения или сдвиги земной коры.