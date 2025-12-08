Рекордные кредиты властей и 40-градусные морозы: десять новостей недели в Тюменской области

За месяц госдолг региона вырос почти на 17 миллиардов рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменскую область пришла настоящая зима — в конце недели синоптики обещали похолодание до -39 градусов. В это время стало известно о рекордном росте задолженности региона — только за месяц госдолг вырос на 16,8 миллиарда рублей. Об этих и других важных событиях Тюменской области на неделе с 1 по 7 декабря — в материале URA.RU.

Открытие двух съездов с развязки на Мельникайте в Тюмени

В Тюмени на неделе были открыты для проезда два новых съезда с развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дамбовской. Водители могут съехать с Мельникайте на Дамбовскую для проезда в сторону улицы Одесской. А также по правоповоротному съезду проехать с Дамбовской на Мельникайте в сторону улицы Харьковской. Съезды оборудованы тротуарами и освещением. Они стали последними из восьми на данной развязке.

Власти города продолжают разгружать объездные в городе. В планах создание Южного транспортного коридора. Он включит в себя новые развязки на Московском и Червишевском трактах, обход Ожогино, улицы Фармана Салманова и Сергея Джанбровского. Проект будет реализовываться в шесть этапов.

В Тобольске активистка вернула себе памятник жене хана Кучума

Администрация Тобольского района обратилась в суд с требованием о сносе мечети и остальных зданий историко-мемориального комплекса «Искер». Ранее на территории комплекса активистка Луиза Шамсутдинова без согласования с властями установила памятник Сузге Ханым. Согласно легендам и приданиям, она была любимой женой Хана Кучума и ярой противницей освоения Сибири русскими. В последствии монумент был изъят, а Шамсутдинова обратилась в суд. На минувшей неделе в соцсети она сообщила, что выиграла заседание против администрации Тобольского района и теперь ей должны вернуть памятник. Разбирательство же по сносу мечети назначено на 24 декабря.

В Тюменской области ударят морозы

В регион наконец-то пришла зима. Синоптики обещали к концу недели морозы до -40 градусов. Наиболее сильное похолодание ожидается в Уватском районе.

Госдолг Тюменской области за месяц увеличился на 16,8 млрд рублей

Государственный долг Тюменской области по состоянию на 1 декабря 2025 года составил 29,6 миллиардов рублей. Месяцем ранее сумма была на 16,8 млрд меньше. Основная часть денег, увеличивших задолженность — это кредиты, взятые у банков. Сейчас они составляют 16,2 миллиарда от общей суммы (на 1 ноября — три миллиарда). Остальные — это заимствования из федерального бюджета и госгарантии.

Что появится на месте дома быта «Сибирь»

Первые арендаторы помещений многофункционального комплекса Si Hall (бывший дом быта «Сибирь») в Тюмени начнут работу во втором квартале 2026 года. На первом этаже разместятся концептуальный лаунж-бар, кофейня и ресторан азиатской кухни. Из сферы ритейла заключен договор с московским ЦУМом — появится большой пункт выдачи заказов.

Запуск многофункционального комплекса будет проходить поэтапно. Сначала откроются помещения на нижних этажах, затем начнут работать офисы, а после — запустят концертную площадку.

Спасенный в Тюмени итальянец умер по возвращению на родину

В Турине (Италия) скончался мужчина, которого врачи ОКБ №1 Тюмени спасли от остановки сердца. Трагическую новость в соцсети сообщила его супруга. Летом мужчине стало плохо во время отдыха в Тюмени. Тюменские медики боролись за его жизнь 84 дня, когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Турцию. После возвращения в Италию пациенту снова стало плохо. Он ушел из жизни 15 ноября.

В Тюменской области сменится детский омбудсмен

В Тюменской области может смениться детский уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов. По данным источника URA.RU перестановка ожидается в начале 2026 года. На пост претендует чиновник из правительства региона. Фамилия не называется.

Олимпийской чемпионке разбили лицо на этапе Кубка России в Тюмени

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете, лыжница Татьяна Сорина, финишировала с кровью на лице в женской гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. Инцидент произошел на одном из спусков трассы в центре «Жемчужина Сибири», когда Сорина шла за Евгенией Крупицкой. После финиша ей была оказана медицинская помощь, по результатам гонки она заняла 12 место.

В Тюмени автомобиль провалился в асфальт

В Тюмени из-за коммунальной аварии на улице Первомайской под автомобилем Daewoo Matiz провалился асфальт. По словам местных жителей, из-за аварии без тепла остались жители близлежащих домов.

Неожиданный улов тюменки