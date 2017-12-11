22:18 11 декабря 2017 0

Пока что внешний вид делового комплекса в историческом центре Екатеринбурга представляется «медникам» таким Фото презентации УГМК

Общественные слушания по проекту межевания и планировки территории улиц Челюскинцев-Бориса Ельцина-Боевых дружин-Октябрьской революции прошли сегодня в Екатеринбурге. Застройщик — ООО «Екатеринбург-Сити» — планирует расположить в том квартале деловой центр «Медная гора». Защитники памятников культуры резко против — ведь под удар попадает, например, памятник культуры, сад Казанцева, где собраны уникальные растения, а также ряд других объектов культурного наследия.

Представитель УГМК Данил Крицкий уверен, что памятникам архитектуры ничего не угрожает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Даниил Крицкий, начальник управления перспективного планирования ООО «Екатеринбург-Сити» рассказал, что в квартале планируется возвести комплекс высотных офисных зданий. Кроме того, в перечне видов разрешенной застройки на территории есть гостиницы и культурные объекты. Общая площадь строительства составит 540 тыс. кв. м. Часть земли находится в собственности УГМК (куда входит ООО «Екатеринбург-Сити», часть — в муниципальной собственности, два участка — относятся к неразграниченным территориям. Застройщик планирует объединить их все в один.

«Екатеринбург-Сити» обещает в будущем районе более пяти тысяч парковочных мест. Офисно-деловой центр будет иметь хорошую транспортную доступность — нее только благодаря реконструкции Макаровского моста.

Планировщики предлагают для связи этого района с центром города проложить трамвайные пути. «Пустить его по Ельцина, 8 марта, до пресечения с Радищева», — говорит Сергей Шутов, сотрудник «Мастерской генерального плана» — муниципального учреждения, которое и разрабатывало будущий проект «Медной горы».

Некоторые голосовали за проект обеими руками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако все эти планы могут разбиться об суровое сопротивление архитектурной общественности. Дело в том, что в границах будущего участка есть сразу несколько выявленных объектов культурного наследия и еще несколько тех, кому этот статус, по мнению защитников, присвоить. Эта часть горожан уверена, что стройка УГМК «убьет» неповторимые ансамбли. К таким они относят, например, Музей истории плодового садоводства Среднего Урала (так называемый сад Казанцева, основателя уральской школы селекции яблок). Сад был заложен более ста лет назад. И, хотя его вырубка в ходе строительства не планируется, но высотные здания загородят свет деревьям и это будет пагубно для уникальных растений, уверен директор учреждения Геннадий Короленко. Он отметил, что весь объект признан памятником архитектуры.

От высотной застройки пострадают и другие объекты культурного наследия, — уверены общественники. Так, Владислав Головицкий, в свою очередь, отметил, что перед согласованием проекта не были размечены зоны охраны культурных памятников. В результате усадьба Жолобова (улица Февральской революции, 35) оказалась на въезде в деловой центр. Анна Дементьева напомнила, что тот район в принципе не приспособлен для многоэтажного строительства.

Общественница говорит, что под Белым домом (домом правительства), первым в том районе высотном зданием, идет тектонический разлом, и все помнят, как здание вело и шатало во все стороны.

Градостроитель и представитель общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова предложила не рассматривать проект, а воплотить в жизнь другой — который был разработан еще несколько лет назад. В районе этих улиц должен был появиться парк культуры и ремесел.

К УГМК в колледже им. Ползунова — особое отношение. Например, актовый зал, где проходили общественные слушания, украшен вот такой именной табличкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представитель компании-застройщика сказал, что все находящиеся на территории памятники УГМК планирует «интегрировать» в деловой комплекс. Данил Крицкий напомнил, что часть домов, которые просят признать памятниками архитектуры, являются на самом деле руинами и не представляют никакой культурной ценности. Защитники парировали, что у эксперта, которая делала такое заключение, была отозвана лицензия.

Всего на публичных слушаниях были зарегистрированы 173 человека. Большая часть из них была студентами и преподавателями колледжа им. Ползунова, где и проходили слушания. 85 челоек проголосовали за проект, против — 35, еще четверо воздержались. Организаторы публичных слушаний- Минстрой — говорят, что целью слушаний было выявление общественного мнения. Все предложения внесут в протокол, принимать их во внимание или нет, решит министр строительства Свердловской области. Именно его ведомство определит в итоге, одобрять проект межевания и планирования территории или нет.

Напомним, что противостояние общественников и УГМК, которые хотят расширить район деловой застройки, продолжаются несколько лет. Застройщик настаивал на переносе сада на окраину города, — но это бы погубило старые деревья. В 2009 году с участком земли обрела статус Музея плодового садоводства Среднего Урала.