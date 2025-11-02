Логотип РИА URA.RU
Зарплаты в Шадринске превысят 100 тысяч к 2028 году

03 ноября 2025 в 04:16
В Шадринске анонсировали шестизначные зарплаты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Шадринска ожидают, что к 2028 году среднемесячная зарплата в городе преодолеет отметку в 100 тысяч рублей. Согласно базовому сценарию прогноза, этот показатель составит 102 040 рублей. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Шадринска на 2026-2028 годы.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по крупным и средним предприятиям и организациям составит 102 040 рублей по базовому варианту и 99 320 рублей по консервативному варианту в 2028 году. Темп роста запланирован на уровне 111% и 110% к предыдущему году соответственно», — говорится в документе, который загружен на сайт муниципалитета.

Помимо роста зарплат, прогноз предусматривает и другие изменения. К 2028 году ожидается постепенное снижение численности населения города до 65 580 человек, но при этом прогнозируется незначительное увеличение числа занятых в экономике. Также документ предполагает рост фонда оплаты труда, объема отгруженных товаров собственного производства и сохранение крайне низкого уровня безработицы на уровне 0,14–0,2%.

Ранее URA.RU сообщало, что более половины жителей Шадринска — 56,5% — регулярно занимаются спортом. К 2030 году власти планируют увеличить этот показатель до 59%. Об этом говорится в муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья».

