Свердловчане лишились сотен тысяч рублей после роковых звонков

Мошенникам удалось обмануть женщину и студента Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщина и студент стали жертвами телефонных мошенников. Каждый из них получил звонок, после которого с их счетов исчезли 300 и 450 тысяч рублей соответственно. Об этом рассказали в городской полиции.

«Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и предложил легкий заработок путем инвестирования для покупки и последующей продажи цифровой валюты через мобильное приложение. Поверив, она установила на свой телефон необходимую программу и перевела на счета незнакомцев в общей сложности 300000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Этот же мошенник решил повторно обмануть женщину, предлагая кредит, но получил отказ. После этого злоумышленник начал оскорблять женщину через телефон.

