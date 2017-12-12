«Оруженосец» губернатора проводит собственную информполитику

11:25 12 декабря 2017 0

В отдельных вопросах информированность Детчени (в сером костюме на третьей линии) больше, нежели у любого другого чиновника администрации губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В информационном блоке свердловской администрации затяжной конфликт. Новоиспеченный «оруженосец» губернатора Евгения Куйвашева — Иван Детченя — лишил коллег эксклюзивного права на распоряжение официальной информацией и мешает главе департамента информполитики (ДИП) региона Александру Иванову исполнить мечту об «едином окне» для СМИ. Про этом «URA.RU» рассказали сразу несколько источников в администрации губернатора и правительстве.

Сопровождение губернатора — не такая простая вещь, какой кажется. Это и взаимодействие с бумагами и посвящение в тайны главы региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседники агентства утверждают, что сведения, появляющиеся в СМИ раньше официальных релизов департамента информполитики Свердловской области — «умышленное дело рук конкретного персонажа». То же самое якобы касается и эксклюзивных фотографий, которыми разживаются отдельные ресурсы в обход отвечающих за информполитику чиновников.

«Два случая были особенно заметны. Первый: когда Свердловскую область презентовали в посольстве Японии в Москве — фотки появились в СМИ раньше нас. Второй случай был еще хуже и разгневал пресс-службу генпрокуратуры, когда фотографии Чайки [Юрия — генпрокурор РФ посетил Екатеринбург, но в аэропорт СМИ допущены не были] прямо с трапа оказались у журналистов. Во втором случае не уверены, что это Иван, но с Японией — однозначно он», — рассказал представитель обладминистрации.

Наиболее показательна в данном случае история встречи губернатора Евгения Куйвашева с послом США в России Джоном Хантсманом, посетившим Екатеринбург в конце ноября.

Фотографию с рукопожатием главы региона и дипломата первым получил не ДИП, а одно из свердловских СМИ «третьего эшелона» — на его сайте оно подписано как собственное фото. При этом в бумажной версии и на сайте главного печатного рупора свердловской власти — «Областной газеты» — фото подписано «пресс-служба посольства США в России». На портале посольства, между тем, никаких фотоматериалов со встречи политиков даже не появлялось.

О неформальных выездах главы региона Детченя осведомлен не меньше, чем глава администрации губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внезапный карьерный взлет Ивана Детчени его коллеги зафиксировали еще летом 2017 года. Тогда 30-летний сотрудник аппарата оказался единственным чиновником, сопровождавшим главу региона на ассамблее Международного бюро выставок в Париже. До администрации губернатора, где Детченя начинал советником, молодой человек работал в свердловском министерстве внешнеэкономических связей (прошел путь от специалиста до начальника отдела международного протокола).

«Иван получил в свои руки больше чем просто портфель, который он теперь таскает за губернатором. Многие бумаги, которые подписывает Евгений Владимирович, теперь в первую очередь у Детчени — как минимум, он их видит. На каких-то закрытых мероприятиях или в моменты, когда губернатор встречает гостей, о приезде которых никто даже не подозревает — везде с ним Иван», — сказал источник.

Сам Иван Детченя заверяет, что лично у него «ни с кем никакого конфликта нет». «Поездку в Москву и презентацию в японском посольстве я помню. Там, должен заметить, и служба протокола губернатора была. Но, в любом случае, про какие-то там сливы и прочую паранойю надо спрашивать тех, у кого она прогрессирует», — объяснил чиновник.

Открытого конфликта у директора ДИПа с Детченей нет по той причине, что все действия «оруженосца» главы региона согласованы первым лицом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подобное поведение нарушает традиционную систему работы власти, например, такое сложно представить в федеральных структурах. Кроме того, возникают противоречия с ДИПом. Его глава Александр Иванов вот уже полтора года бьется за право эксклюзивно распоряжаться всей официальной и неофициальной информацией областной власти — это и его амбиция и требование главы администрации губернатора Владимира Тунгусова. Для этого старательно перекрываются все потенциальные каналы сливов, блокируется попадание СМИ во властные кабинеты. Действия Детчени выстаиваемую Ивановым схему взаимодействия со СМИ ломают.

Комментарий Александра Иванова по поводу возникшего конфликта оказался несколько лукавым. «Не припомню за последние годы каких-то информационных сливов в их классическом представлении. Губернатор ставит задачу по максимальной открытости органов власти. Поэтому любая позитивная информация о нашей деятельности — это радость, а негативная — это повод задуматься, как исправить ситуацию. Что касается работы в интересах каких-то СМИ — мне трудно представить подобную ситуацию. Мы все одна команда губернатора, и когда речь идет об информировании жителей о деятельности первого лица области, иногда обращаемся за помощью к тем, кто всегда сопровождает в оперативных мероприятиях Евгения Владимировича, — к его советникам и помощникам. Они никогда не отказывают в помощи ДИПу, хотя я и понимаю, что срочно сделать фотографию или короткое видео для пресс-службы не входит в их должностные обязанности», — объяснил Иванов.

Тем не менее, ситуация нивелирует работу целого департамента, в задачи которого входит равный доступ СМИ к информации.