Как менялся Владимир Жириновский от выборов к выборам

12:45 20 декабря 2017 0

Жириновский пять раз баллотировался в президенты. Так часто в России этого не делал никто Фото: Владимир Андреев © URA.RU

20 декабря в Москве пройдет съезд ЛДПР. На нем партия должна будет выдвинуть своего кандидата на президентских выборах. Никто не сомневается, что им станет бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Основатель ЛДПР — ветеран президентских кампаний. Он пять раз баллотировался в президенты, чаще него в России этого не делал никто. В день старта очередной кампании лидера ЛДПР «URA.RU» вспомнило, когда, с каким образом и под каким лозунгами Жириновский баллотировался в президенты России.

Фото: Морковкин Анатолий, ТАСС

1991 год. В первый раз Владимир Жириновский баллотировался на выборах президента РСФСР в 1991 году. На тот момент ему было 45 лет, его партия существовала уже около двух лет. Жириновский стал единственным зарегистрированным кандидатом, который не собирал подписи. Он воспользовался другой возможностью, которую предоставлял закон и заручился поддержкой пятой части народных депутатов Верховного Совета. Лозунг, под которым Жириновский шел на выборы: «Хочу поднять русский вопрос!» Именно с этого момента повестка национализма прочно привязалась к имиджу партии. Первые президентские выборы принесли Жириновскому 7,8% голосов, он занял третье место, уступив Борису Ельцину и Николаю Рыжкову.

Фото: Кавашкин Борис, ТАСС

1996 год. На выборы 1996 года Жириновский шел уже в статусе политического тяжеловеса. На этих выборах ЛДПР активно критиковала Геннадия Зюганова и почти не трогала Бориса Ельцина. Главные лозунги Жириновского того времени — «Мы за город с русскими лицами» и «Я подниму Россию с колен!». В этот раз Жириновского в первом туре поддержали лишь 5,7% россиян, что оказалось пятым результатом гонки. Жириновский уступил не только главным претендентам на президентский пост — Борису Ельцину и Геннадию Зюганову, но и Александру Лебедю и Григорию Явлинскому.

Фото: Чумачев Александр, ТАСС

2000 год. Выборы 2000 года стали самыми неудачными для Жириновского. Политик набрал лишь 2,7%, снова заняв пятое место. Политические эксперты начали предвещать закат политической карьеры Жириновского. Они утверждали, что его магия больше не действует на избирателей.

Фото: Самолыго Юрий, ТАСС

2008 год. В выборах 2004 года Жириновский не участвовал, выдвинув вместо себя своего охранника — Олега Малышкина (КПРФ на тех выборах также не стала выставлять Геннадия Зюганова, отправив вместо него депутата Николая Харитонова). Звезда Жириновского вновь взошла в 2008 году, опровергнув все предсказания политологов начала 2000-х годов. Жириновский набрал рекордные за всю свою карьеру 9,35% голосов, уступив лишь Дмитрию Медведеву и Геннадию Зюганову. За него отдали свой голос почти 7 млн. россиян. Главные лозунги Жириновского той эпохи — «Зачищу всю страну!», «Успокою всех» и «За все ответите!».

Фото: Шарифулин Валерий, ТАСС

2012 год. Это последние выборы на данный момент, в которых Владимир Жириновский принял участие. Президентская кампания проходила на фоне массовых протестов против фальсификаций на парламентских выборах. Активно критикуя «Единую Россию», лидер ЛДПР рассчитывал собрать протестные голоса. Однако протестный избиратель предпочел других кандидатов. Жириновский набрал лишь 6%, заняв четвертое место. Его опередили Владимир Путин, Геннадий Зюганов и даже новичок избирательной гонки, миллиардер Михаил Прохоров. Главный лозунг той избирательной кампании — «Жириновский, или будет хуже».

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

2017 год. К выборам 2017 года 71-летний Жириновский пришел патриархом российской политики. На его глазах прошла вся политическая история современной России, а сам он принимал в ней активное участие. ЛДПР критикуют за то, что она держится лишь на одном имени Владимира Жириновского, однако это не мешает партии с каждым годом становиться все сильнее. Так, на выборах в Госдуму в 2016 году ЛДПР набрала 13,14%, чуть не обогнав КПРФ (коммунисты взяли 13,34% голосов). Самому Жириновскому на президентских выборах политологи впервые в истории предвещают второе место.