Еще на одной трассе в ХМАО введены ограничения

06 декабря 2025 в 13:44
Максимальная разрешенная скорость ограничена до 70 км/ч

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО днем 6 декабря на автодороге Югра с 11 по 141 километры ограничена скорость движения. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.

«Внимание! На автомобильной дороге Югра 11-141 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.

На территории, где пролегает трасса ограничена видимость. Уточняется, что идет снег, метель и дует сильный боковой ветер.

Утром аналогичная мера введена на автодороге «Иртыш». Сроки введенных ограничений не уточняются.

