Еще на одной трассе в ХМАО введены ограничения
Максимальная разрешенная скорость ограничена до 70 км/ч
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО днем 6 декабря на автодороге Югра с 11 по 141 километры ограничена скорость движения. Об этом сообщается в окружной Управлении автодорог.
«Внимание! На автомобильной дороге Югра 11-141 километр вводится временное ограничение максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале окружного дорожного управления.
На территории, где пролегает трасса ограничена видимость. Уточняется, что идет снег, метель и дует сильный боковой ветер.
Утром аналогичная мера введена на автодороге «Иртыш». Сроки введенных ограничений не уточняются.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!