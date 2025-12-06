Челябинские спасатели оказали помощь мужчине на озере Фото: Размик Закарян © URA.RU

Спасатели достали из озера Малый Кисегач в Чебаркульском районе Челябинской области мужчину, который провалился под лед. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.

«На озере Малый Кисегач в 100 метрах от берега под лед провалился мужчина 1961 года рождения. Сотрудники МЧС извлекли его из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее в Чесменском районе Челябинской области полицейские спасли бредущего босиком и провалившегося под лед мужчину. Ему оказали медпомощь.

Продолжение после рекламы