Спасатели вытащили из озера челябинца, который провалился под лед. Фото
Челябинские спасатели оказали помощь мужчине на озере
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Спасатели достали из озера Малый Кисегач в Чебаркульском районе Челябинской области мужчину, который провалился под лед. Об этом рассказали в МЧС России в регионе.
«На озере Малый Кисегач в 100 метрах от берега под лед провалился мужчина 1961 года рождения. Сотрудники МЧС извлекли его из воды, доставили на берег и передали бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее в Чесменском районе Челябинской области полицейские спасли бредущего босиком и провалившегося под лед мужчину. Ему оказали медпомощь.
Инцидент случился на озере
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Иван06 декабря 2025 14:37Рыбак наверное опять...