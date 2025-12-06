Челябинский стендапер Коробейников победил в шоу на ТНТ

Челябинский комик Владислав Коробейников стал победителем в шоу «Стендап рулетка» на телеканале ТНТ. Он работает бизнес-тренером, но юмором увлекается уже давно. Об этом рассказали представители канала.

«Владислав — опытный, зрелый и интеллигентный комик. Он убежден, что юмор после 50 лет отличается от юмора в 20 лет, потому что стендап — это часть жизни», — сообщили организаторы шоу.

В шоу участвуют десять комиков, у каждого есть минута, чтобы рассмешить зрителей. Если шутки нравятся залу, в призовой фонд добавляются деньги. Тех, кто не может рассмешить публику, убирают из игры. После выступления комик идет в конец очереди и ждет следующего выхода. Игра длится 45 минут, и победителем становится тот, кто окажется на сцене в момент финального сигнала — именно он заберет все накопленные деньги, отметили представители ТНТ. Коробейников удачно рассмешил зрителей, стал победителем и забрал приз в размере 62 200 рублей.