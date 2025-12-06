Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Челябинский стендапер Коробейников победил в шоу на ТНТ

06 декабря 2025 в 14:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юморист из Челябинска успешно выступил в Москве

Юморист из Челябинска успешно выступил в Москве

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинский комик Владислав Коробейников стал победителем в шоу «Стендап рулетка» на телеканале ТНТ. Он работает бизнес-тренером, но юмором увлекается уже давно. Об этом рассказали представители канала.

«Владислав — опытный, зрелый и интеллигентный комик. Он убежден, что юмор после 50 лет отличается от юмора в 20 лет, потому что стендап — это часть жизни», — сообщили организаторы шоу.

В шоу участвуют десять комиков, у каждого есть минута, чтобы рассмешить зрителей. Если шутки нравятся залу, в призовой фонд добавляются деньги. Тех, кто не может рассмешить публику, убирают из игры. После выступления комик идет в конец очереди и ждет следующего выхода. Игра длится 45 минут, и победителем становится тот, кто окажется на сцене в момент финального сигнала — именно он заберет все накопленные деньги, отметили представители ТНТ. Коробейников удачно рассмешил зрителей, стал победителем и забрал приз в размере 62 200 рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Кирилл
    06 декабря 2025 14:37
    Челябинск форевер.
  • Вася
    06 декабря 2025 14:22
    Молодец - респектую.
Добавить комментарий
Следующий материал