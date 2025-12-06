Курганский рыбак снял на видео пушного зверька, который хотел украсть улов

Курганец рыбачил на реке Тобол Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На реке Тобол недалеко от Кургана пушной зверек пытался украсть у мужчины улов рыбы. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Заметил норку во время рыбалки. Она хотела поживиться рыбой. Я ее сам решил подкормить и снял на видео», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее рыбаки делились удачными выездами на Тобол у Кургана: у дамбы за два часа удавалось поймать по шесть крупных щук и окуня. Осенью в этом районе реки рыбак выловил щуку почти на 12 килограммов и после взвешивания отпустил ее обратно в воду.